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Израиль
10.10.2024 21:45 - : -
Франция
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Лига наций
10 октября 2024, 03:18 | Обновлено 10 октября 2024, 03:19
12
0

Израиль – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 10 сентября в 21:45 по Киеву

10 октября 2024, 03:18 | Обновлено 10 октября 2024, 03:19
12
0
Израиль – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Twitter

10 октября на Божик Арена (Будапешт) пройдет матч 3-го тура Лиги Наций, в котором сборная Израиля встретится со сборной Франции. Поединок начнется в 20:45 по европейскому времени.

Израиль

Команда смогла добиться хотя бы относительного успеха как раз в прошлом розыгрыше Лиги Наций. Тогда бело-синие выиграли свою группу в дивизионе В и переместились на элитный уровень. И, главное, тот успех позволил весной стать участником стыков за последние места на Евро-2024. Но тот спор был проигран Исландии в первом же раунде - обидно, в матче с обилием ошибок, в том числе с не забитым Захави пенальти. В новом цикле Бен Шимон, новый наставник сборной, решил не звать Эрана, как и несколько других ветеранов. Примечательно, что забивать как раз и без возрастного голеадора получалось. Но вот побеждать столь сильных соперников - нет: с бельгийцами закончили 1:3, с итальянцами - 1:2. В целом, неплохо как для новичка, что находится под угрозой дисквалификации все время.

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Франция

Сборная снова на Евро была своей же тенью образца чемпионата мира. Да, вышли из группы и даже дошли в итоге до полуфинала, но почти не забивая самостоятельно с игры. Более того, новый цикл в сентябре начали с 1:3 на своем поле от итальянцев, пусть даже потом солидно обыграли других соседей, бельгийцев. В любом случае, подопечные Дешама оказались в квартете в ситуации догоняющих, а головной боли Дидье добавил Гризманн, четвертый в истории страны и по матчам, и по голам. Достаточно странная история, но 33-летний лидер, всегда в национальной команде выделявшийся трудолюбием и самоотдачей, вдруг в середине цикла решил завязать, хотя вполне мог бы претендовать на то, чтобы сыграть и на чемпионате мира. А потом еще и Мбаппе не включили в список вроде бы из-за травмы, что не мешало поучаствовать в поединке Реала.

Статистика личных встреч

Всего было сыграно 8 матчей, и Израиль раз победил при четырех поражениях. Но последние поединки, в рамках отбора на чемпионат мира-2006, приносили ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом номинальных гостей. Но они потеряли ряд ключевых игроков группы атаки - ждем тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Израиль
10 октбря 2024 -
21:45
Франция
Тотал голов меньше 3.5 1.65 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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