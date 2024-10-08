Костюк выиграла в Китае у нейтралки, которая зашифровалась под Армению
В 1-м раунде турнира в Ухане украинка в трех сетах одолела Элину Аванесян
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 17) успешно начала выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в китайском городе Ухань.
В первом раунде украинка, сеяная под 13-м номером, выиграла матч против Элины Аванесян (WTA 47), которая раньше выступала за страну без гимна и флага, а с августа зашифровалась под Армению.
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Матч длился 2 часа 38 минут и закончился в трех сетах в пользу украинки. Костюк проиграла первый сет (4:6), а во второй партии отыгралась (7:5). Решающий сет принес победу Костюк на тай-брейке (7:6).
Это была вторая встреча соперниц – в январе Марта в 3-м раунде Australian Open 2024 победила тогда еще представительницу рф в трех сетах.
Победительница противостояния встретится в 1/16 финала с Амандой Анисимовой из США, которая обыграла Кристину Букшу из Испании (6:2, 6:4).
Интересно, что 29 сентября украинка Юлия Стародубцева в двух сетах переиграла экс-россиянку Элину Аванесян в 1/16 финала турнира в Пекине.
WTA 1000. Ухань (Китай). Первый раунд (1/32 финала)
Элина Аванесян (Армения) – Марта Костюк (Украина) [13] – 6:4, 5:7, 6:7 (2:7)
Статистика матча
Эйсы: 0–4. Двойные ошибки: 4–13. Первая подача: 67.4% (87/129) – 48.0% (48/100)
Выигранные очки на первой подаче: 55.2% (48/87) – 70.8% (34/48)
Выигранные очки на второй подаче: 50.0% (21/42) – 44.2% (23/52)
Выигранные очки суммарно за матч: 53.5% (69/129) – 57.0% (57/100)
Брейкпоинты (выигранные/всего): 7/11 – 7/12. Сыгранные геймы на подаче: 17–17
Фотогалерея: Марта Костюк
Who else was holding their breath 😲@ElinaaAvanesyan takes the first set 6-4 over Kostyuk!#WuhanOpen pic.twitter.com/VEzv8fRcZ5— wta (@WTA) October 8, 2024
what a crafty point 👩🎨@marta_kostyuk | #WuhanOpen pic.twitter.com/aDIXrF2oCt— wta (@WTA) October 8, 2024
a battle at the net ⚔️@marta_kostyuk | #WuhanOpen pic.twitter.com/3YrdURQ1IR— wta (@WTA) October 8, 2024
KOSTYUK DIGS DEEP 👊@marta_kostyuk is into Round 2 of the Wuhan Open after a late night battle!#WuhanOpen pic.twitter.com/6dDBM6bHAK— wta (@WTA) October 8, 2024
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Звісно, ті 30 % першої подачі, які були впродовж перших двох партій, це не просто нікуди не годиться, це вершина мазохізму. Результат зустрічі з Анісімовою передбачити не берусь - обидві можуть як зіграти сильно, так і провалити будь-яку гру.
Обидві показували високий рівень.. І приємно, що Марта все ж дотиснула .. цей досвід знадобиться в майбутньому..
А емоції ... ну, що ж - Марту вже не переробиш ..)
Whaaaaat???
Но физухи не хватает. И нервы ни к черту