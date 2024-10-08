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WTA
08 октября 2024, 18:52 | Обновлено 08 октября 2024, 19:44
2622
26

Костюк выиграла в Китае у нейтралки, которая зашифровалась под Армению

В 1-м раунде турнира в Ухане украинка в трех сетах одолела Элину Аванесян

08 октября 2024, 18:52 | Обновлено 08 октября 2024, 19:44
2622
26
Костюк выиграла в Китае у нейтралки, которая зашифровалась под Армению
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 17) успешно начала выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в китайском городе Ухань.

В первом раунде украинка, сеяная под 13-м номером, выиграла матч против Элины Аванесян (WTA 47), которая раньше выступала за страну без гимна и флага, а с августа зашифровалась под Армению.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч длился 2 часа 38 минут и закончился в трех сетах в пользу украинки. Костюк проиграла первый сет (4:6), а во второй партии отыгралась (7:5). Решающий сет принес победу Костюк на тай-брейке (7:6).

Это была вторая встреча соперниц – в январе Марта в 3-м раунде Australian Open 2024 победила тогда еще представительницу рф в трех сетах.

Победительница противостояния встретится в 1/16 финала с Амандой Анисимовой из США, которая обыграла Кристину Букшу из Испании (6:2, 6:4).

Интересно, что 29 сентября украинка Юлия Стародубцева в двух сетах переиграла экс-россиянку Элину Аванесян в 1/16 финала турнира в Пекине.

WTA 1000. Ухань (Китай). Первый раунд (1/32 финала)

Элина Аванесян (Армения) – Марта Костюк (Украина) [13] – 6:4, 5:7, 6:7 (2:7)

Статистика матча

Эйсы: 0–4. Двойные ошибки: 4–13. Первая подача: 67.4% (87/129) – 48.0% (48/100)

Выигранные очки на первой подаче: 55.2% (48/87) – 70.8% (34/48)

Выигранные очки на второй подаче: 50.0% (21/42) – 44.2% (23/52)

Выигранные очки суммарно за матч: 53.5% (69/129) – 57.0% (57/100)

Брейкпоинты (выигранные/всего): 7/11 – 7/12. Сыгранные геймы на подаче: 17–17

Фотогалерея: Марта Костюк

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Марта Костюк WTA Ухань Элина Аванесян
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 26
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u6464u
Марту занадто захлинають емоції , що тут поробиш як така вродилася , хіба що походи до психолога , а от з подачею горе, можна уже як кажуть медведя з цирку навчить подавать , тільки не Марту. )))
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+4
introvert
Дублюючи по ходу гри перебіг матчу за участю Даяни, Марта вкотре змусила згадати кінокласику з Керрі та Деніелсом. Проте фінальним рахунком довела, що в її випадку діагноз ставити зарано)
Звісно, ті 30 % першої подачі, які були впродовж перших двох партій, це не просто нікуди не годиться, це вершина мазохізму. Результат зустрічі з Анісімовою передбачити не берусь - обидві можуть як зіграти сильно, так і провалити будь-яку гру.
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+3
C.Пеклов
Молодець,але скільки витрачено сил!Коментатор на сетанті казав,що Марта страждає на корті,а вболівальники нервуються,він правий.Дуже важко Марта справляється зі своїми емоціями.Тим не меньш,бажаю Марті успіху в наступному матчі!
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+3
Sashamar
Все гранично просто. Коли Марта починала думати, де б придбати нову сукню, теніс відходив на другий план. Але, на щастя, час від часу вона згадувала, що крамниці вже зачинені 
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+2
Igrok4
Сюжет в кращих традиціях 
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+2
Sit Simurg
Матч достойний фіналу !
Обидві показували високий рівень.. І приємно, що Марта все ж дотиснула ..  цей досвід знадобиться в майбутньому..
А емоції ... ну, що ж - Марту вже не переробиш ..)
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+2
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Vitason
ЦЕ ЯКИЙСЬ ТРЕШ!!ПЕРЕВЕРШИЛА ПО НЕРВАМ І СВІТОЛІНУ!!ТРЕНЕРУ ПОТРІБНО БІЛЬШЕ ТРЕНУВАТИ МАРТУ ПСИХОЛОГІЧНО,ЯКЩО ПРАВИЛЬНО ПРАЦЮВАТИ З ТОЧКИ ЗОРУ ПСИХОЛОГІІ,ВОНА Б КРАЩЕ НАБАГАТО ГРАЛА,ВОНА ЄМОЦІЙНА ,З НЕЮ ПОТРІБНО ПРАВИЛЬНО ПОБУДУВАТИ ТРЕНУВАННЯ ,АЛЕ ЦЕ ПОТРІБЕН ТРЕНЕР КОТРИЙ БУДЕ ПЕРШ ЗА ВСЕ РОЗУМІТИ ЇЇ ПСИХОЛОГІЮ І ВІД ЦЬОГО ВЖЕ БУДУВАТИ ГРУ!!!
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+2
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Олександр Науменко
Поведінка Марти на корті, це суцільний зашквар. За таке треба штрафувати. А так, приємна дівчина.
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+1
vvm2068
Микола Стєпанов, автор цього матеріалу, Ви адекватна людина? Еліна Аванесян, батьки вірмени, переїхали з Нагорного Карабаху, до чого тут нейтралка? Живе і тренується в Іспанії. 
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+1
Показать Скрыть 8 ответов
Андрій Заліщук
маленька дитинка, мамина улюблениця, Марто, рости уже, досить так психувати, ось ці психи і тормозять твій прогрес
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+1
dimando560
подвійні 4-13, перша подача 67-48
Whaaaaat???
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0
Southeast*-*
Аванесян родилась в Пятигорске, где армяне вторые по численности.   Почему она не может выступать за Армению?
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0
Олег Мандрівник
Моё дилетантское мнение - Марта идеально "чувствует" корт. Лупит по углам, а не тупо лишь бы куда. Ловит соперниц на ошибках. Сама делает бьёт так чтоб соперница ошибалась. Бьёт на грани полоски.
Но физухи не хватает. И нервы ни к черту
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0
Олег Мандрівник
С физухой и нервами ей нужно поработать, а вот действует на корте как шахматист. Мозги на месте. А физухи не хватает
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0
Artem Dudchenko
Яка ця Костюк кончена. Як дитина 5-річна. Ниє до мами після кожного програного поінту. Глибоко психічно неврівноважена.
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-4
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