Костюк выиграла в Китае у нейтралки, которая зашифровалась под Армению

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 17) успешно начала выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в китайском городе Ухань.

В первом раунде украинка, сеяная под 13-м номером, выиграла матч против Элины Аванесян (WTA 47), которая раньше выступала за страну без гимна и флага, а с августа зашифровалась под Армению.

Матч длился 2 часа 38 минут и закончился в трех сетах в пользу украинки. Костюк проиграла первый сет (4:6), а во второй партии отыгралась (7:5). Решающий сет принес победу Костюк на тай-брейке (7:6).

Это была вторая встреча соперниц – в январе Марта в 3-м раунде Australian Open 2024 победила тогда еще представительницу рф в трех сетах.

Победительница противостояния встретится в 1/16 финала с Амандой Анисимовой из США, которая обыграла Кристину Букшу из Испании (6:2, 6:4).

Интересно, что 29 сентября украинка Юлия Стародубцева в двух сетах переиграла экс-россиянку Элину Аванесян в 1/16 финала турнира в Пекине.

WTA 1000. Ухань (Китай). Первый раунд (1/32 финала)

Элина Аванесян (Армения) – Марта Костюк (Украина) [13] – 6:4, 5:7, 6:7 (2:7)

Статистика матча

Эйсы: 0–4. Двойные ошибки: 4–13. Первая подача: 67.4% (87/129) – 48.0% (48/100)

Выигранные очки на первой подаче: 55.2% (48/87) – 70.8% (34/48)

Выигранные очки на второй подаче: 50.0% (21/42) – 44.2% (23/52)

Выигранные очки суммарно за матч: 53.5% (69/129) – 57.0% (57/100)

Брейкпоинты (выигранные/всего): 7/11 – 7/12. Сыгранные геймы на подаче: 17–17

