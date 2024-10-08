Цуренко переиграла 34-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Ухане

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 96) пробилась в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1-м раунде основной сетки украинка в двух сетах переиграла 34-ю ракетку мира Кэти Бултер из Великобритании за 1 час и 51 минуту.

WTA 1000 Ухань. Хард. 1/32 финала

Леся Цуренко (Украина) [Q] – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:2, 7:5

Это была 5-я встреча соперниц. Цуренко выиграла 4-й очный поединок.

Для украинской теннисистки это первая победа в основной сетке турнира с начала августа, когда она вышла во второй раунд турнира тысячника в Торонто.

Леся в Ухане начинала выступления из квалификации, где прошла Линду Фругвиртову и Эрику Андрееву. До старта тысячника у Цуренко был лузстрик из 6 матчей.

Во 2-м раунде престижных соревнований в Китае Цуренко сыграет против Магды Линетт, которая ранее выбила Людмилу Самсонову.

На кортах Уханя Украину будет представлять и Марта Костюк. 8 октября она сыграет против Элины Аванесян в 1-м раунде.