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  4. Цуренко переиграла 34-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Ухане
WTA
08 октября 2024, 11:20 | Обновлено 08 октября 2024, 11:29
1353
18

Цуренко переиграла 34-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Ухане

Леся в двух сетах справилась с Кэти Бултер на соревнованиях WTA 1000 в Китае

08 октября 2024, 11:20 | Обновлено 08 октября 2024, 11:29
1353
18
Цуренко переиграла 34-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 96) пробилась в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1-м раунде основной сетки украинка в двух сетах переиграла 34-ю ракетку мира Кэти Бултер из Великобритании за 1 час и 51 минуту.

WTA 1000 Ухань. Хард. 1/32 финала

Леся Цуренко (Украина) [Q] – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:2, 7:5

Это была 5-я встреча соперниц. Цуренко выиграла 4-й очный поединок.

Для украинской теннисистки это первая победа в основной сетке турнира с начала августа, когда она вышла во второй раунд турнира тысячника в Торонто.

Леся в Ухане начинала выступления из квалификации, где прошла Линду Фругвиртову и Эрику Андрееву. До старта тысячника у Цуренко был лузстрик из 6 матчей.

Во 2-м раунде престижных соревнований в Китае Цуренко сыграет против Магды Линетт, которая ранее выбила Людмилу Самсонову.

На кортах Уханя Украину будет представлять и Марта Костюк. 8 октября она сыграет против Элины Аванесян в 1-м раунде.

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Леся Цуренко Кэти Бултер WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 18
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Walle
Молодець 
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+11
introvert
Виліт з сотні Леся як мінімум відтермінувала. Але це не головне - головне, що нарешті не відбуває номер на корті, а знову грає в теніс. Лінетт для Лесі теж аж ніяк не нездоланний бар`єр.
Таке враження, що в них з Юлею (сиділа в ложі гравця) своєрідні дружні перегони)
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+10
Андрій Заліщук
Красуня, є ще порох в порохівниці, 3 перемога підряд після стількох поразок, тепер Магда (добре, що не кацапка самсонова)
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+10
Микола Захарченко
Браво , Леся ! ✌️🇺🇦
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+9
Diesel
У Ястремської дергнулось око)))
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+6
Nick.Grabowski
То, що шановні тенісні експерти - як там з пенсією? 
Кого відправляємо на пенсію на цьому тижні? 
Ответить
+5
Показать Скрыть 3 ответа
C.Пеклов
Молодець Леся!Маючі слабку подачу теж можна вигравати.Вчитеся Даші,Каті,Ясі,Гелі...
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Ivengo
Будуть сили та якщо захоче Лінет може бути ще по силам, потенційно далі Касаткіна.
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+2
Олександр Науменко
Побачивши в боксі Юлю, Леся схаменулась і перестала затягувати гру. Програма мінімум виконана, але чекаємо помсту за Хуахін.
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Falko
Леська явно не хоче грати квал на АО. Байндль схвалює ;)
Й узагалі, на якому турнірі вона востаннє грала 3 матчі поспіль? Здається, як раз на Австралієн Опен.
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0
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