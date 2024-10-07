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  4. Марта Костюк – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 октября 2024, 23:45 |
39
0

Марта Костюк – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Ухане

07 октября 2024, 23:45 |
39
0
Марта Костюк – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

8 октября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 17) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1-м раунде украинка сыграет против Элины Аванесян (Армения, WTA 47). Поединок состоится на центральном корте последним, 5-м запуском, после игры Андреева – Ван Сию. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. В январе Марта победила тогда еще представительницу россии в 3-м раунде Australian Open.

Победительница противостояния в 1/16 финала встретится либо с Амандой Анисимовой, либо с Кристиной Букшей.

Видеоплеер будет добавлен позже...

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Марта Костюк Элина Аванесян WTA Ухань смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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