Марта Костюк – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 октября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 17) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1-м раунде украинка сыграет против Элины Аванесян (Армения, WTA 47). Поединок состоится на центральном корте последним, 5-м запуском, после игры Андреева – Ван Сию. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. В январе Марта победила тогда еще представительницу россии в 3-м раунде Australian Open.

Победительница противостояния в 1/16 финала встретится либо с Амандой Анисимовой, либо с Кристиной Букшей.

Видеоплеер будет добавлен позже...

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