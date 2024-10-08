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WTA
08 октября 2024, 09:10 | Обновлено 08 октября 2024, 09:17
545
0

На супертурнире в Ухане определена вероятная соперница Цуренко

Магда Линетт выбила «нейтралку» Людмилу Самсонову

08 октября 2024, 09:10 | Обновлено 08 октября 2024, 09:17
545
0
На супертурнире в Ухане определена вероятная соперница Цуренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Магда Линетт

Польская теннисистка Магда Линетт (№45 WTA) на турнире серии WTA 1000 в Ухане (Китай) вышла в 1/16 финала – во второй раунд.

На первой стадии соревнований 32-летняя уроженка Познани встретилась с так называемой нейтральной теннисисткой Людмилой Самсоновой, имевшей 11-й номер посева, и уверенно победила в двух сетах.

WTA 1000 Ухань. Хард. Первый раунд

Людмила Самсонова (11) – Магда Линетт (Польша) – 2:6, 2:6

Во второй раунде турнира в Ухане Линетт встретится с победительницей встречи между украинкой Лесей Цуренко и Кэти Бултер из Великобритании.

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WTA Ухань Людмила Самсонова Магда Линетт
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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