На супертурнире в Ухане определена вероятная соперница Цуренко

Польская теннисистка Магда Линетт (№45 WTA) на турнире серии WTA 1000 в Ухане (Китай) вышла в 1/16 финала – во второй раунд.

На первой стадии соревнований 32-летняя уроженка Познани встретилась с так называемой нейтральной теннисисткой Людмилой Самсоновой, имевшей 11-й номер посева, и уверенно победила в двух сетах.

WTA 1000 Ухань. Хард. Первый раунд

Людмила Самсонова (11) – Магда Линетт (Польша) – 2:6, 2:6

Во второй раунде турнира в Ухане Линетт встретится с победительницей встречи между украинкой Лесей Цуренко и Кэти Бултер из Великобритании.