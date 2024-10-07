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WTA
07 октября 2024, 22:59 | Обновлено 07 октября 2024, 23:45
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0

Леся Цуренко – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Ухане

07 октября 2024, 22:59 | Обновлено 07 октября 2024, 23:45
90
0
Леся Цуренко – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

8 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 96) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Пекин).

В 1-м раунде украинка сыграет против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 34). Поединок состоится 3-м запуском на корте №1 после встречи Эала – Синякова. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу украинки.

В 1/16 финала победительница противостояния сыграет либо против Людмилы Самсоновой, либо против Магды Линетт.

Видеоплеер будет добавлен позже...

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Леся Цуренко Кэти Бултер WTA Ухань смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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