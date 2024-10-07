Леся Цуренко – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 96) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Пекин).

В 1-м раунде украинка сыграет против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 34). Поединок состоится 3-м запуском на корте №1 после встречи Эала – Синякова. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.

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Это будет 5-я встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу украинки.

В 1/16 финала победительница противостояния сыграет либо против Людмилы Самсоновой, либо против Магды Линетт.

Видеоплеер будет добавлен позже...

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