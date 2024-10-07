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Нидерланды
07 октября 2024, 20:22 | Обновлено 07 октября 2024, 21:07
289
0

Сборная Нидерландов потеряла одного из лидеров перед стартом Лиги наций

Копмейнерс був викликаний до збірної, але пропустить Лігу націй через травму

07 октября 2024, 20:22 | Обновлено 07 октября 2024, 21:07
289
0
Сборная Нидерландов потеряла одного из лидеров перед стартом Лиги наций
Transfermarkt. Тен Копмейнерс

26-летний полузащитник «Ювентуса» Тен Копмейнерс не примет участия в Лиге наций за сборную Нидерландов из-за травмы. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, игрок пожаловался на травму и не смог присоединиться к тренировочному процессу.

Сборная Нидерландов сыграет в Лиге наций с Германией и Венгрией.

Копмейнерс дебютировал за сборную 7 октября 2020 года в матче со сборной Мексики. Первый гол за «оранжевых» забил в 2022 году в ворота сборной Уэльса. Всего в футболке сборной Копмейнерс выходил на поле 21 раз.

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Тен Копмейнерс женская сборная Нидерландов по футболу Лига наций травма Фабрицио Романо Ювентус
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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