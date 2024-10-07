Сборная Нидерландов потеряла одного из лидеров перед стартом Лиги наций
Копмейнерс був викликаний до збірної, але пропустить Лігу націй через травму
26-летний полузащитник «Ювентуса» Тен Копмейнерс не примет участия в Лиге наций за сборную Нидерландов из-за травмы. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, игрок пожаловался на травму и не смог присоединиться к тренировочному процессу.
Сборная Нидерландов сыграет в Лиге наций с Германией и Венгрией.
Копмейнерс дебютировал за сборную 7 октября 2020 года в матче со сборной Мексики. Первый гол за «оранжевых» забил в 2022 году в ворота сборной Уэльса. Всего в футболке сборной Копмейнерс выходил на поле 21 раз.
🚨🇳🇱 Dutch national team confirm Teun Koopmeiners will not join the training camp in Zeist today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2024
“The midfielder suffers complaints from an injury”, Netherlands report. pic.twitter.com/hFXF2UaqyO
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