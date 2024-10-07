Сборная Нидерландов потеряла одного из лидеров перед стартом Лиги наций

26-летний полузащитник «Ювентуса» Тен Копмейнерс не примет участия в Лиге наций за сборную Нидерландов из-за травмы. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, игрок пожаловался на травму и не смог присоединиться к тренировочному процессу.

Сборная Нидерландов сыграет в Лиге наций с Германией и Венгрией.

Копмейнерс дебютировал за сборную 7 октября 2020 года в матче со сборной Мексики. Первый гол за «оранжевых» забил в 2022 году в ворота сборной Уэльса. Всего в футболке сборной Копмейнерс выходил на поле 21 раз.