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Англия
07 октября 2024, 14:34 | Обновлено 07 октября 2024, 14:40
679
5

В ближайшее время Манчестер Юнайтед примет важное решение

Эрик тен Хаг провалил работу во главе манкунианцев

07 октября 2024, 14:34 | Обновлено 07 октября 2024, 14:40
679
5
В ближайшее время Манчестер Юнайтед примет важное решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

«Манчестер Юнайтед» завтра примет окончательное решение о судьбе главного тренера команды Эрика тен Хага. Скорее всего нидерландский специалист отсчитывает свои последние часы во главе команды с «Олд Траффорд».

Интересно, что руководство клуба завтра проведет в Лондоне ключевое заседание, на котором будет решена судьба нидерландца. Увольнение не подлежит сомнению, и причина в том, что команда зафиксировала самый слабый старт сезона с 1992 года.

После нулевой ничьей с «Астон Виллой» Тен Хаг заявил, что у него по-прежнему хорошие отношения с руководством клуба, но ясно, что даже это не должно ему помочь.

Британский журналист Дэвид Орнштейн сообщил, что на встрече будет присутствовать владелец клуба Джим Рэтклифф, но также ему следует провести переговоры с потенциальными кандидатами. В случае расторжения контракта тен Хаг получит невероятную сумму в 21 миллион евро в качестве компенсации.

По данным британских СМИ, руководство клуба выбрало Томаса Тухеля в качестве преемника тен Хага.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Томас Тухель отставка чемпионат Англии по футболу Джим Рэтклифф
Павло Павленко Источник: Manchester Evening News
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Комментарии 5
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vitaha33
Тухель як на мене це саме те, що потрібно МЮ на даний момент
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+2
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Diesel
ОМГ тільки не Тухляш. Його звідки тільки не перли.
Є ж куча нормальних тренерів. 
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0
Brian
Ублюдок лысый спецом потопил Манчестер что бы получить компенсацию. Гнать эту падаль ссаными тряпками. Так угробить клуб нужно ещё постараться. 
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0
Burevestnik
звільнити   не   можна   залишити   
Ответить
0
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