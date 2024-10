В ближайшее время Манчестер Юнайтед примет важное решение

«Манчестер Юнайтед» завтра примет окончательное решение о судьбе главного тренера команды Эрика тен Хага. Скорее всего нидерландский специалист отсчитывает свои последние часы во главе команды с «Олд Траффорд».

Интересно, что руководство клуба завтра проведет в Лондоне ключевое заседание, на котором будет решена судьба нидерландца. Увольнение не подлежит сомнению, и причина в том, что команда зафиксировала самый слабый старт сезона с 1992 года.

После нулевой ничьей с «Астон Виллой» Тен Хаг заявил, что у него по-прежнему хорошие отношения с руководством клуба, но ясно, что даже это не должно ему помочь.

Британский журналист Дэвид Орнштейн сообщил, что на встрече будет присутствовать владелец клуба Джим Рэтклифф, но также ему следует провести переговоры с потенциальными кандидатами. В случае расторжения контракта тен Хаг получит невероятную сумму в 21 миллион евро в качестве компенсации.

По данным британских СМИ, руководство клуба выбрало Томаса Тухеля в качестве преемника тен Хага.

