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Англия
05 октября 2024, 12:45 | Обновлено 05 октября 2024, 14:00
560
0

Владелец Манчестер Юнайтед рассказал, кто решает судьбу тен Хага

Рэтклифф оставил решение на менеджмент клуба

05 октября 2024, 12:45 | Обновлено 05 октября 2024, 14:00
560
0
Владелец Манчестер Юнайтед рассказал, кто решает судьбу тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф заявил, что не может принимать решение по поводу судьбы тренера Эрика тен Хага – этим занимается менеджмент клуба.

«Не хочу отвечать на вопросы по поводу тренера. Мне нравится тен Хаг, хороший тренер. Однако не я решаю его судьбу. У клуба есть руководство, эти люди занимаются управлением МЮ. Они решают, что лучше для команды и клуба, поэтому по поводу наставника вопросы не ко мне».

«Но всем очевидно, что МЮ находится не там, где мы хотим его видеть», – сказал Рэтклифф.

Слухи об увольнении тен Хага появились еще в прошлом сезоне, однако наставник продолжает работу. В АПЛ команда идет на 13-й позиции после шести матчей.

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Джим Рэтклифф Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Reuters
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