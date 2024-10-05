Владелец Манчестер Юнайтед рассказал, кто решает судьбу тен Хага

Владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф заявил, что не может принимать решение по поводу судьбы тренера Эрика тен Хага – этим занимается менеджмент клуба.

«Не хочу отвечать на вопросы по поводу тренера. Мне нравится тен Хаг, хороший тренер. Однако не я решаю его судьбу. У клуба есть руководство, эти люди занимаются управлением МЮ. Они решают, что лучше для команды и клуба, поэтому по поводу наставника вопросы не ко мне».

«Но всем очевидно, что МЮ находится не там, где мы хотим его видеть», – сказал Рэтклифф.

Слухи об увольнении тен Хага появились еще в прошлом сезоне, однако наставник продолжает работу. В АПЛ команда идет на 13-й позиции после шести матчей.