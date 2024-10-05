Владелец Манчестер Юнайтед рассказал, кто решает судьбу тен Хага
Рэтклифф оставил решение на менеджмент клуба
Владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф заявил, что не может принимать решение по поводу судьбы тренера Эрика тен Хага – этим занимается менеджмент клуба.
«Не хочу отвечать на вопросы по поводу тренера. Мне нравится тен Хаг, хороший тренер. Однако не я решаю его судьбу. У клуба есть руководство, эти люди занимаются управлением МЮ. Они решают, что лучше для команды и клуба, поэтому по поводу наставника вопросы не ко мне».
«Но всем очевидно, что МЮ находится не там, где мы хотим его видеть», – сказал Рэтклифф.
Слухи об увольнении тен Хага появились еще в прошлом сезоне, однако наставник продолжает работу. В АПЛ команда идет на 13-й позиции после шести матчей.
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