Стивен Джеррард подал заявление об увольнении из Аль-Иттифак

44-летний английский наставник «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард покинет свой пост в клубе.

Об этом сообщает издание Liverpool.com.

По информации источника, Джеррард подал заявление об увольнении по личным причинам.

Руководство «Аль-Иттифак» уважает его решение и в ближайшее время официально примет отставку.

Сейчас стороны обсуждают завершение всех финансовых вопросов между тренером и клубом.

Стивен Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» в январе 2023 года. Под его руководством команда одержала 23 победы в 59 матчах.