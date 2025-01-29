Саудовская Аравия29 января 2025, 18:25 |
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Стивен Джеррард подал заявление об увольнении из Аль-Иттифак
Специалист объясняет свое желание уйти в отставку личными причинами
29 января 2025, 18:25 |
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44-летний английский наставник «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард покинет свой пост в клубе.
Об этом сообщает издание Liverpool.com.
По информации источника, Джеррард подал заявление об увольнении по личным причинам.
Руководство «Аль-Иттифак» уважает его решение и в ближайшее время официально примет отставку.
Сейчас стороны обсуждают завершение всех финансовых вопросов между тренером и клубом.
Стивен Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» в январе 2023 года. Под его руководством команда одержала 23 победы в 59 матчах.
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