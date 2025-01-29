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  4. Стивен Джеррард подал заявление об увольнении из Аль-Иттифак
Саудовская Аравия
29 января 2025, 18:25 |
313
0

Стивен Джеррард подал заявление об увольнении из Аль-Иттифак

Специалист объясняет свое желание уйти в отставку личными причинами

29 января 2025, 18:25 |
313
0
Стивен Джеррард подал заявление об увольнении из Аль-Иттифак
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

44-летний английский наставник «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард покинет свой пост в клубе.

Об этом сообщает издание Liverpool.com.

По информации источника, Джеррард подал заявление об увольнении по личным причинам.

Руководство «Аль-Иттифак» уважает его решение и в ближайшее время официально примет отставку.

Сейчас стороны обсуждают завершение всех финансовых вопросов между тренером и клубом.

Стивен Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» в январе 2023 года. Под его руководством команда одержала 23 победы в 59 матчах.

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Олександр Сільченко Источник: Liverpool.com
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