Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Ярмоленко и Лунина
Лига наций
06 октября 2024, 22:25 | Обновлено 06 октября 2024, 22:33
934
3

Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Ярмоленко и Лунина

Александр Назаренко и Дмитрий Ризнык переведены из резервного списка в основной

06 октября 2024, 22:25 | Обновлено 06 октября 2024, 22:33
934
3
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Ярмоленко и Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Назаренко

В заявке сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций 2024/25 произошли изменения.

Полузащитник Александрии Александр Назаренко и голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык переведены наставником сине-желтых Сергеем Ребровым из резервного списка в основной.

Как сообщает пресс-служба УАФ, Назаренко и Ризнык призваны заменить Андрея Ярмоленко и Андрея Лунина. Ярмоленко получил повреждение, а Лунин не сможет помочь украинской команде из-за вирусной инфекции.

Интересно, что Ярмоленко изначально был в резервном списке, но после информации о травме Виктора Цыганкова также был переведен в основной. В итоге опытный вингер все равно не поедет в лагерь сборной.

Сборная Украины 11 октября сыграет против Грузии, а уже 14 числа того же месяца встретится с Чехией. Украинцы проиграли оба стартовых поединка в квартете 1 Дивизиона В Лиги наций: Албании (1:2) и Чехии (2:3). После двух туров сине-желтые с 0 очками занимают последнее, 4-е место в группе.

По теме:
Ребров довызвал в сборную Украины одного из лучших игроков сезона УПЛ
Динамо: Бражко и Пихаленок восстанавливаются после травм
Серьезные проблемы. Тренер Динамо – о травмах Пихаленка и Бражко
травма Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу заявка Лига наций заявки на Лигу наций Александр Назаренко (футбол) Андрей Лунин Дмитрий Ризнык
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
Футбол | 06 октября 2024, 20:25 13
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А

Артем поразил ворота Монцы на 61-й минуте в матче 7-го тура чемпионата Италии

Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Футзал | 06 октября 2024, 17:12 63
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ

Команда Александра Косенко в матче за 3-е место разгромила Францию

«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 06.10.2024, 07:55
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
ФОТО. Новая девушка звезды Ливерпуля взорвала соцсети!
Футбол | 06.10.2024, 22:15
ФОТО. Новая девушка звезды Ливерпуля взорвала соцсети!
ФОТО. Новая девушка звезды Ливерпуля взорвала соцсети!
Возглавили турнирную таблицу. Динамо в Киеве переиграло Кривбасс
Футбол | 06.10.2024, 19:57
Возглавили турнирную таблицу. Динамо в Киеве переиграло Кривбасс
Возглавили турнирную таблицу. Динамо в Киеве переиграло Кривбасс
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Сірожу явно зливають! 
Ответить
+2
saltim
Сливаются все потихоньку
Ответить
+2
Saar
Нарешті мадридського бревна не буде!
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Холифилд назвал лучшего соперника. Это не Майк Тайсон и Льюис
Легендарный Холифилд назвал лучшего соперника. Это не Майк Тайсон и Льюис
05.10.2024, 00:01
Бокс
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
06.10.2024, 00:42 2
Футбол
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
06.10.2024, 12:05 1
Футбол
ФОТО. Чемпионка мира возглавила комитет УАФ. Кто она?
ФОТО. Чемпионка мира возглавила комитет УАФ. Кто она?
04.10.2024, 22:32 5
Футбол
ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух
ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух
05.10.2024, 18:05 12
Футбол
Тяжелая победа за 2,5 часа. Стародубцева стартовала на турнире в Китае
Тяжелая победа за 2,5 часа. Стародубцева стартовала на турнире в Китае
05.10.2024, 15:34 11
Теннис
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
05.10.2024, 07:47 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем