Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Ярмоленко и Лунина

В заявке сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций 2024/25 произошли изменения.

Полузащитник Александрии Александр Назаренко и голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык переведены наставником сине-желтых Сергеем Ребровым из резервного списка в основной.

Как сообщает пресс-служба УАФ, Назаренко и Ризнык призваны заменить Андрея Ярмоленко и Андрея Лунина. Ярмоленко получил повреждение, а Лунин не сможет помочь украинской команде из-за вирусной инфекции.

Интересно, что Ярмоленко изначально был в резервном списке, но после информации о травме Виктора Цыганкова также был переведен в основной. В итоге опытный вингер все равно не поедет в лагерь сборной.

Сборная Украины 11 октября сыграет против Грузии, а уже 14 числа того же месяца встретится с Чехией. Украинцы проиграли оба стартовых поединка в квартете 1 Дивизиона В Лиги наций: Албании (1:2) и Чехии (2:3). После двух туров сине-желтые с 0 очками занимают последнее, 4-е место в группе.

Serhii Rebrov has called up two players for the matches against Georgia and the Czech Republic.



➡️ Oleksandr Nazarenko and Dmytro Riznyk been called up to the NT.



⬅️ Instead, Andriy Lunin and Andriy Yarmolenko will miss the national team's matches in October. pic.twitter.com/v3udbvB8lF