Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Ярмоленко и Лунина
Александр Назаренко и Дмитрий Ризнык переведены из резервного списка в основной
В заявке сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций 2024/25 произошли изменения.
Полузащитник Александрии Александр Назаренко и голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык переведены наставником сине-желтых Сергеем Ребровым из резервного списка в основной.
Как сообщает пресс-служба УАФ, Назаренко и Ризнык призваны заменить Андрея Ярмоленко и Андрея Лунина. Ярмоленко получил повреждение, а Лунин не сможет помочь украинской команде из-за вирусной инфекции.
Интересно, что Ярмоленко изначально был в резервном списке, но после информации о травме Виктора Цыганкова также был переведен в основной. В итоге опытный вингер все равно не поедет в лагерь сборной.
Сборная Украины 11 октября сыграет против Грузии, а уже 14 числа того же месяца встретится с Чехией. Украинцы проиграли оба стартовых поединка в квартете 1 Дивизиона В Лиги наций: Албании (1:2) и Чехии (2:3). После двух туров сине-желтые с 0 очками занимают последнее, 4-е место в группе.
Serhii Rebrov has called up two players for the matches against Georgia and the Czech Republic.— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 6, 2024
➡️ Oleksandr Nazarenko and Dmytro Riznyk been called up to the NT.
⬅️ Instead, Andriy Lunin and Andriy Yarmolenko will miss the national team's matches in October. pic.twitter.com/v3udbvB8lF
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