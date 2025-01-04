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04 января 2025, 21:42 | Обновлено 04 января 2025, 21:45
772
0

ФОТО. Жена Яремчука показала свою красоту. Реакция Романа – огонь

Кристина Яремчук – одна из самых красивых жен футболистов сборной Украины

04 января 2025, 21:42 | Обновлено 04 января 2025, 21:45
772
0
ФОТО. Жена Яремчука показала свою красоту. Реакция Романа – огонь
Instagram. Кристина Яремчук

Кристина Яремчук опубликовала новый пост в Instagram, показав в насколько отменной форме она находится.

Жена украинского нападающего «Олимпиакоса» Романа Яремчук похвасталась идельной фигурой и вызвала восторг.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фолловеры Кристины, которых насчитывается около 23 тысяч, одарили девушку комплиментами:

«Роскошница», «Котик 😍», «Самая красивая!», а реакция Романа Яремчука вышла довольно забавной.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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