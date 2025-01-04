Другие новости04 января 2025, 21:42 | Обновлено 04 января 2025, 21:45
772
0
ФОТО. Жена Яремчука показала свою красоту. Реакция Романа – огонь
Кристина Яремчук – одна из самых красивых жен футболистов сборной Украины
04 января 2025, 21:42 | Обновлено 04 января 2025, 21:45
772
0
Кристина Яремчук опубликовала новый пост в Instagram, показав в насколько отменной форме она находится.
Жена украинского нападающего «Олимпиакоса» Романа Яремчук похвасталась идельной фигурой и вызвала восторг.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фолловеры Кристины, которых насчитывается около 23 тысяч, одарили девушку комплиментами:
«Роскошница», «Котик 😍», «Самая красивая!», а реакция Романа Яремчука вышла довольно забавной.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 января 2025, 21:51 0
Состоялись четыре поединка 1/16 финала Кубка Испании
Бокс | 04 января 2025, 00:01 15
Александр может оставить пояс для Владимира
Бокс | 04.01.2025, 08:49
Футбол | 04.01.2025, 21:09
Футбол | 04.01.2025, 10:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.01.2025, 01:47 3
03.01.2025, 03:15 11
03.01.2025, 10:05
03.01.2025, 16:10 1
03.01.2025, 19:58
03.01.2025, 00:45 4
04.01.2025, 07:58 4
03.01.2025, 16:21