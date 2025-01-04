ФОТО. Жена Яремчука показала свою красоту. Реакция Романа – огонь

Кристина Яремчук опубликовала новый пост в Instagram, показав в насколько отменной форме она находится.

Жена украинского нападающего «Олимпиакоса» Романа Яремчук похвасталась идельной фигурой и вызвала восторг.

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Фолловеры Кристины, которых насчитывается около 23 тысяч, одарили девушку комплиментами:

«Роскошница», «Котик 😍», «Самая красивая!», а реакция Романа Яремчука вышла довольно забавной.