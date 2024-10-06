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Премьер-лига
Динамо Киев
06.10.2024 18:00 – FT 2 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 21:37 | Обновлено 06 октября 2024, 22:07
802
6

ШОВКОВСКИЙ: «Сложная логистика добавляет шарма. Выкручиваемся как можем»

Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию после игры против Кривбасса

06 октября 2024, 21:37 | Обновлено 06 октября 2024, 22:07
802
6
ШОВКОВСКИЙ: «Сложная логистика добавляет шарма. Выкручиваемся как можем»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Головний тренер «Динамо» Олександр Шовковський дав прес-конференцію після гри проти Кривбасу (2:1) в 9-му турі УПЛ:

– Вітаю наших уболівальників з дуже важливою перемогою. Ми чудово розуміли, яка очікувалася сьогодні гра. Взагалі команди, які очолює Юрій Вернидуб, завжди вирізняються великим бажанням грати дуже активно, місцями агресивно. Ми налаштовували своїх гравців, що в першу чергу саме в цих компонентах ми маємо не поступитися нашому опоненту. До цього додалася непроста логістика.

Дуже добре, що ті гравці, яких я не міг залучити у матчі з «Хоффенхаймом», Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський, пропустивши декілька днів, провели одне тренування і все-таки зуміли сьогодні вийти на футбольне поле та допомогти нам. Тому що в такому графіку грати 12–15 гравцями дуже непросто.

Саме тому з самого початку сезону в нас була ротація складу, ми давали можливість грати всім, аби всі відчували себе важливою частиною нашої команди. Це певною мірою дає свої результати.

– Тренування у Любліні по дорозі з Німеччини до Києва – це вимушений крок аби не зупинявся тренувальний процес?

– Логістика додає певного шарму нашому тренувальному процесу. Ми намагаємося викручуватися, як можемо. Коли ми летіли в Гамбург на перший тур, ми зрозуміли, що є певні проблеми і є певні можливості, які ми маємо використовувати. Ми змінюємось, прилаштовуємось до ситуації і вдосконалюємось. Для того щоб ставати краще, треба постійно вдосконалюватись. Саме тому ми обрали такий варіант – зранку переліт з аеропорту Карлсруе/Баден-Баден до Любліна. І добре, що ми так зробили, тому що наш переліт затримався на дві години. Ми планували прилетіти, пообідати, дати можливість гравцям години дві-три відпочити, потім поїхати на тренування, далі повечеряти, і з Хелма потягом поїхати до Києва. На жаль, літак затримався, тож правильним було рішення запланувати переліт саме зранку, тому що ми прилетіли до Любліна і майже одразу, через 40 хвилин, виїхали на тренування.

Я би навіть не назвав це тренуванням, скоріше розминка. Гравці, які вийшли напередодні у стартовому складі, виконали бігову відновлювальну роботу, а гравці, які не грали або виходили на заміну, мали більше навантаження. Після тренування ми повечеряли і потягом поїхали до Києва. Після приїзду до Києва ми одразу відправились на Конча-Заспу, де готувалися безпосередньо до сьогоднішньої гри.

Ми навіть не мали змоги розібрати минулий матч, як ми завжди це робимо, тому що нам бракувало часу. Але добре підготувалися і в першому таймі проявили ті напрацювання, які у нас були. Зараз гравці, які викликані до збірних, вже їдуть до розташування національних команд. Ви маєте розуміти, у якому графіку ми працюємо.

– Окрім напруженого графіку чи є ще якісь причини того, що команда не дуже переконливо зіграла у другому таймі?

– Гадаю, саме навантаження, яке останнім часом на нас лягло, і логістичні проблеми, повʼязані з війною, яка йде у нас в Україні, є головною причиною. Безумовно, свіжості нам у цій грі не вистачало.

– Чи можна змінити домашнє місто на єврокубкові матчі аби полегшити логістику?

– На жаль, місто вже було заявлене, і це неможливо змінити. До речі, Ярмоленко і Буяльський лише вчора провели повноцінне тренування разом з командою. Після гри з «Хоффенхаймом» ми не могли розраховувати на Піхальонка та Бражко. У Піхальонка надрив камбаловидного мʼязу сухожилля. Це мінімум три тижні, далі буде видно. У Бражка мало того що є ушкодження ребер, ще й привідний мʼяз. Саме через це їх з Олександром не викликали до національної збірної. Натомість довикликали Андрія Ярмоленка та Віталія Буяльського.

На сьогоднішній день, з урахуванням того, що проблеми є у Шепелєва, Себальос відновлюється, у нас залишається 8–10 гравців. Тому ми будемо залучати гравців з юнацької команди для того щоб проводити тренувальний процес. У тих гравців, які залишаться у Києві, буде три вихідних дні, а потім будемо працювати у нашому звичному режимі.

– Як проходить адаптація Герреро? Чому йому сьогодні не дали виконати пенальті?

– Я ніколи не вирішую, хто битиме 11-метровий удар. Вирішують гравці. Стосовно його адаптації – навколо нього нормальна аура, нормальна атмосфера. Він вже майже повністю інтегрувався як особистість. Йому треба ще розуміння і ті футбольні навички, які він має, адаптувати до тих вимог, які у нас є в команді. Для цього потрібен час. Але я задоволений його діями. Він додає можливості креативу. Конкуренція ніколи не буває зайвою. У нормальній здоровій конкуренції гравці будуть зростати особисто і індивідуально. І ми, як команда, будемо зростати.

События матча

45’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Тарас Михавко (Динамо Киев).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Рубчинский (Динамо Киев).
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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 6
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Андрій Заліщук
я уже шаурму прочитав)))
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+1
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avk2307
ніхто не наказував Динамо їхать саме в Німеччину і в Гамбург.
Логістика Шовковському впевненний показувалась
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0
Fitness.sports
Луческу в 75+ имел право говорить про логистику, особенно в отношении себя. А это извините, совести нет.
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-1
EGOS
йди нахєр з логістикою!! класна відмазка своїй профнепридатності...може на фронті логістика краща? може зїздите перевірите, кривоноги іпані??
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-2
_Quantum19_
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-3
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