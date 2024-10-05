Динамо Киев

В воскресенье, 6 октября, состоится матч 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 18:00.

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Киевское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ после восьми туров, имея 19 очков и разницу мячей 14-3. Команда победила в шести матчах, однажды сыграла вничью и ни разу не проиграла. Несмотря на поражение в Лиге Европы от «Лацио» (0:3) и «Хоффенгайма» (0:2), в чемпионате все у команды хорошо – киевляне победили «Левый Берег» со счетом 3:0.

«Кривбасс» занимает восьмую позицию в таблице УПЛ с 11 очками, но в последних шести матчах одержал лишь одну победу и, пожалуй, в этом году о медалях только мечтает.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Кривбасс» в украинской версии сайта.