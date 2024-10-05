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Премьер-лига
Динамо Киев
06.10.2024 18:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 22:04 |
236
0

Динамо – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9 тура Украинской Премьер-лиги

05 октября 2024, 22:04 |
236
0
Динамо – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев

В воскресенье, 6 октября, состоится матч 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ после восьми туров, имея 19 очков и разницу мячей 14-3. Команда победила в шести матчах, однажды сыграла вничью и ни разу не проиграла. Несмотря на поражение в Лиге Европы от «Лацио» (0:3) и «Хоффенгайма» (0:2), в чемпионате все у команды хорошо – киевляне победили «Левый Берег» со счетом 3:0.

«Кривбасс» занимает восьмую позицию в таблице УПЛ с 11 очками, но в последних шести матчах одержал лишь одну победу и, пожалуй, в этом году о медалях только мечтает.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Кривбасс» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
6 октбря 2024 -
18:00
Кривбасс
Обе забьют - да 2.23 Сделать ставку
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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