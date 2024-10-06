Возглавили турнирную таблицу. Динамо в Киеве переиграло Кривбасс

В четверг «Динамо» играло в Лиге Европы, а теперь вернулось к выступлениям в национальном чемпионате матчем против «Кривбасса».

Александр Шовковский существенно перекроил состав. На левом фланге играл Вивчаренко, опорную зону составили Рубчинский и Михайленко, под форвардом, которым стал Герреро, играл Буяльский.

Игру «Динамо» начало, быстро забрав мяч под свой контроль. И это принесло свои плоды. Уже на пятой минуте после фланговой подачи Герреро сбросил обратно под удар Рубчинскому. Первый удар Валентина заблокировал Бандейра, зато никто не помешал динамовцу пробить во второй раз. Вышло точно, в результате чего счет был открыт, а Рубчинский отличился во втором матче чемпионата подряд.

Игра киевлянам удавалась легко, казалось, что следующие голы – это вопрос времени. Герреро еще ищет способы взаимодействия с партнерами, но класс у панамца очевидно есть, что позволяет надеяться на улучшение качества атакующего звена киевлян в будущем. Удар Герреро издалека обводным ударом в правую девятку мог стать украшением тура, но этому помешал совершивший суперсейв Клищук.

Однако уже незадолго киевляне удвоили свое преимущество. После трех угловых подряд Кузык далеко выставил руку, в нее попал мяч. Арбитр послушал подсказку видеоассистента, посмотрел повтор и назначил пенальти – да, фол чисто формальный и не влиял на эпизод, но по правилам это был одиннадцатиметровый. Буяльский четко пробил под правую штангу, Клищук достал, но не отбил – 2:0.

Если раньше пахло голом, то теперь запахло разгромом. Комбинации у «Динамо» проходили легкие и непринужденные, однако не хватало последнего паса или удара. Однако опять же эти комбинации плели в том числе новички Рубчинский, Брагару и Герреро вместе с более опытными партнерами, поэтому чувствовался потенциал, пусть мяч и не попадал в сетку.

А вот «Кривбасс» выглядел неубедительным, но неожиданно забил. Несложную подачу с левого фланга со штрафного Михавко срезал в свои ворота, сократив разрыв до минимума.

После перерыва «Кривбасс» получил шанс сравнять счет, поскольку с хозяевами вроде бы что-то произошло. Легкость и скорость исчезли и мы увидели «Динамо» образца Лиги Европы – с гирями на ногах, без искры в глазах.

Если бы Даниэль Соса был ловчее, он вполне мог бы принести своей команде ничью, но не сложилось. Вообще второй тайм запомнился разве что заменами, желтыми карточками и мини-схватками, хотя и не было откровенных грубостей. Однако счет не изменился, и предпосылок для этого не было. Свежие игроки никак не принесли свежести на поле.

Все-таки преимущество от такого положения вещей получило «Динамо», так как завоевало три очка и вышло на чистое первое место в таблице, где и будет находиться во время паузы на матче национальных сборных. А «Кривбассу» еще долго надо разбираться, что делать, чтобы вернуть прошлогоднюю форму.

Фото УПЛ

Украинская Премьер-лига. 9 тур

«Динамо» – «Кривбасс» – 2:1

Голы: Рубчинский, 5, Буяльский, 25 , пен – Михавко, 45+2, аг

Предупреждениz: Ярмоленко, 53, Андриевский, 85 – По, 47, Бизиманf, 63, Илич, 90+4

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Михавко, Попов, Вивчаренко – Михайленко, Рубчинский (Андриевский, 79) – Ярмоленко (Кабаев, 62), Буяльский (Шапаренко, 62), Брагару (Волошин, 79) – Герреро (Ванат, 87)

«Кривбасс»: Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык – Вакулко, Бизимана (Илич, 68) – Задерака, Лунев (Аморозо, 31), Микитишин (По, 46, Каменский, 78)) – Соса

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

ДИНАМО - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА