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Динамо Киев
06.10.2024 18:00 – FT 2 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 19:57 | Обновлено 06 октября 2024, 20:37
3426
83

Возглавили турнирную таблицу. Динамо в Киеве переиграло Кривбасс

Плохой второй тайм не помешал команде Шовковского набрать три очка

06 октября 2024, 19:57 | Обновлено 06 октября 2024, 20:37
3426
83
Возглавили турнирную таблицу. Динамо в Киеве переиграло Кривбасс
ФК Кривбасс

В четверг «Динамо» играло в Лиге Европы, а теперь вернулось к выступлениям в национальном чемпионате матчем против «Кривбасса».

Александр Шовковский существенно перекроил состав. На левом фланге играл Вивчаренко, опорную зону составили Рубчинский и Михайленко, под форвардом, которым стал Герреро, играл Буяльский.

Игру «Динамо» начало, быстро забрав мяч под свой контроль. И это принесло свои плоды. Уже на пятой минуте после фланговой подачи Герреро сбросил обратно под удар Рубчинскому. Первый удар Валентина заблокировал Бандейра, зато никто не помешал динамовцу пробить во второй раз. Вышло точно, в результате чего счет был открыт, а Рубчинский отличился во втором матче чемпионата подряд.

Игра киевлянам удавалась легко, казалось, что следующие голы – это вопрос времени. Герреро еще ищет способы взаимодействия с партнерами, но класс у панамца очевидно есть, что позволяет надеяться на улучшение качества атакующего звена киевлян в будущем. Удар Герреро издалека обводным ударом в правую девятку мог стать украшением тура, но этому помешал совершивший суперсейв Клищук.

Однако уже незадолго киевляне удвоили свое преимущество. После трех угловых подряд Кузык далеко выставил руку, в нее попал мяч. Арбитр послушал подсказку видеоассистента, посмотрел повтор и назначил пенальти – да, фол чисто формальный и не влиял на эпизод, но по правилам это был одиннадцатиметровый. Буяльский четко пробил под правую штангу, Клищук достал, но не отбил – 2:0.

Если раньше пахло голом, то теперь запахло разгромом. Комбинации у «Динамо» проходили легкие и непринужденные, однако не хватало последнего паса или удара. Однако опять же эти комбинации плели в том числе новички Рубчинский, Брагару и Герреро вместе с более опытными партнерами, поэтому чувствовался потенциал, пусть мяч и не попадал в сетку.

А вот «Кривбасс» выглядел неубедительным, но неожиданно забил. Несложную подачу с левого фланга со штрафного Михавко срезал в свои ворота, сократив разрыв до минимума.

После перерыва «Кривбасс» получил шанс сравнять счет, поскольку с хозяевами вроде бы что-то произошло. Легкость и скорость исчезли и мы увидели «Динамо» образца Лиги Европы – с гирями на ногах, без искры в глазах.

Если бы Даниэль Соса был ловчее, он вполне мог бы принести своей команде ничью, но не сложилось. Вообще второй тайм запомнился разве что заменами, желтыми карточками и мини-схватками, хотя и не было откровенных грубостей. Однако счет не изменился, и предпосылок для этого не было. Свежие игроки никак не принесли свежести на поле.

Все-таки преимущество от такого положения вещей получило «Динамо», так как завоевало три очка и вышло на чистое первое место в таблице, где и будет находиться во время паузы на матче национальных сборных. А «Кривбассу» еще долго надо разбираться, что делать, чтобы вернуть прошлогоднюю форму.

Фото УПЛ

Украинская Премьер-лига. 9 тур

«Динамо» – «Кривбасс» – 2:1

Голы: Рубчинский, 5, Буяльский, 25 , пен – Михавко, 45+2, аг

Предупреждениz: Ярмоленко, 53, Андриевский, 85 – По, 47, Бизиманf, 63, Илич, 90+4

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Михавко, Попов, Вивчаренко – Михайленко, Рубчинский (Андриевский, 79) – Ярмоленко (Кабаев, 62), Буяльский (Шапаренко, 62), Брагару (Волошин, 79) – Герреро (Ванат, 87)

«Кривбасс»: Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык – Вакулко, Бизимана (Илич, 68) – Задерака, Лунев (Аморозо, 31), Микитишин (По, 46, Каменский, 78)) – Соса

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

ДИНАМО - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 83
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adidas777
Я не знаю, хто чекав у цьому матчі феєричної гри від ДК. Ми явно зараз дуже просіли фізично в останніх матчах.Тому сьогодні на кону був тільки результат! Його Динамо домоглося! З перемогою!  Тепер потрібно за ці півтора тижні відновиться багатьом гравцям.
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+11
sahka1981
З перемогою! Але знову 2-0 наче все норм і зі штрафного автогол на останніх хвилинах. До речі, там Попов в м'яч зіграв, де там суддя фол побачив, питання. А в кінці матчу мав ще десь хвилину для Кривбасу дати. А в другому таймі Кривбас, напевно всіх свої легів випустив, фізично перебігали, моментів особливих не було, але напругу постійно тримали. Тяжко було ДК витримувати темп, ну це очікувано, насичений графік, травми. Але ці паси назад на Бущана, не гуд, та й заміни, мало що дали, тільки освіжили. Але добре, що виграли, все-таки на відновлення мало часу було. Тепер перед матчами збірних відпочинуть, ті котрі не поїдуть в збірні, плюс сподіваємось на відновлення Бражка, Піхальонока. У Кривбаса Драмбаєв сподобався, як дзиґа бігав в атаку і пас гарний має, і ніхто практично його не накривав.
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+10
Умник
Тяжко. Но с победой.
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+10
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😸
Перший тайм був жвавим, було цікаво, другий - важкий для обох команд. Ну якщо з Динамо це ще якось можна пояснити, чому так, то з Кривбасом - ні. Кривбас мав шанс скористатися станом Динамо, але вони теж виглядали блідо. Динамо багато возилися з м'ячем у штрафній Кривбасу, якби спробували бити з далеку, як то полюбляють робити Бражко та Піхайльнок то може ще забили. А так має що має, важка перемога, але важлива для команди.
Ще раз вітаю Динамо з перемогою, хоч гра була далека від ідеалу.
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+9
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PUMA
Осторожно на ветке несколько униженых псов( Димка iq11, дырявый франк, и отсофедя (акк228,отаман). Скулят попуски 
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+9
avk2307
Я бы не мешал донецким ботам Дыряво, Отаман и Quantum унижаться с четвертого места...
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+8
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avk2307
Після Єврокубків такої гри і очікував.
Але команді Браво за Перемогу.
Спад видно , треба б відпочити, але не зараз...
В другому таймі нічог не показали. Якби не 2 голи в першому, то могла бути нічія. Добре що так.
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+8
Saar
Дуже класно, що Динамо на 1 місці, але.. не подабається, коли вони обступають штрафний майданчик Кривбаса і мж собою на 5-10 метрів віддають кучу непотрібних пасів! Потім мяч або гублять або б ють, як Шапаренко слабко і за межі поля. Гра без ударів((
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+8
FunnyCat_____
Отлично, сложный соперник в непростом графике к которому подошли в нелучших кондициях
Так что главное 3 очка и единоличное лидерство!
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+7
D1927K
Кроти, не переживайте фк "щур" з другого кола почне боротись за золото бо ще не всі ресурси були задіяні і не всі кабінети відкриті.
Ще не всі пеналі поставлені суперникам і не всі червоні видані.
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+6
Виктор Войцеховский
Бурбас, пиши для своих пидаров разные абзацы в методичках. Что ж они одним словами пишут. Прям неудобно за менеджмент Шлюхты даже
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+6
DK1961
Было явно мало дней для подготовки к матчу. На жилах игру вытащили. В целом идёт кризис, связанный с ранней подготовкой к матчам квалифай ЛЧ. Слишком много сил отдали в этих матчах, вопрос только в том, когда эта яма (физическая и психологическая) будет динамовцами пройдена. Пока - даже с учётом резкого падения физики - удается все же очки набирать. Но впереди матчи с основными соперниками по чемпионству (ФК Крыса, Полесье, Александрия). Дальше все будет зависеть от искусства тренеров вывести из этой ямы и как можно скорее. Посмотрим.
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+6
Pixelman
З перемогою і заслуженим лідерством! Можливо перерва в чемпіонаті піде команді на користь, бо щось поки немає тієї легкості в створенні моментів як на початку чемпіонату.
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+6
Виктор Войцеховский
Отличный день. Динамо и на спаде добывает 3 очка. Сборная Украины добывает бронзу ЧМ. А шлюхтари привыкают к 4 месту, со значительным отставанием от тройки призеров 
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+6
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PUMA
Первое чистое место  . Победа над не простым соперником, не смотря на то что играли в четверг 
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+6
VARioR
Нічого дивного, що після єврокубкових матчів, нема яскравої гри у внутрішньому чемпіонаті. Тим не менш три бали здобуті, а що показав Кривбас? Якби не допоміг Михавко, то на якісь очки команда Вернидуба не заслуговувала.
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+5
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Remark
А тим часом між Динамо та четвертими вже 6 очок різниці 👌 
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+3
Віктор Коробка
Якщо чесно , то футболу було більше у Полісся з Ворсклою. Тут була боротьба. Я розумію, що єврокубки, важка дорога і т.д., але я це оцінив, як глядач. Такі матчі цікаво дивитись тільки вболівальникам цих команд.
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+3
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vruthiy-112
Рубчинський, Піхальонок це сила Динамо,  потрібно навколо них будувати команду,  решта пил.!!!
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+1
sania
Дмитрику, не потрібно придурка вдавати, всі вже давно оцінили твої розумові здібності.Пацюками я називаю виключно гравців Шахтаря. Це ніяким чином не стосується донеччан чи східняків. Але бреши далі, більше заробиш.
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0
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