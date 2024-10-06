6 октября в 18:00 проходит матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» и «Кривбасс».

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Команды встречаются на стадионе Динамо им. В. Лобановского в Киеве.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы матча

В первом тайме голы для Динамо забили Валентин Рубчинский и Виталий Буяльский (с пенальти). Затем Тарас Михавко провел автогол.

Динамо набрало 22 очка после 8 матчей и лидирует в УПЛ.

Украинская Премьер-лига

9-й тур. Киев, стадион Динамо, 6 октября

Динамо Киев – Кривбасс Кривой Рог – 2:1

Голы: Рубчинский, 5, Буяльский, 25 (пен) – Михавко, 45+3 (автогол)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Валентин Рубчинский, 5 мин

ГОЛ! 2:0. Виталий Буяльский, 25 мин

ГОЛ! 2:1. Тарас Михавко, 45+3 мин (автогол)

Видеозапись матча