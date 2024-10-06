Динамо – Кривбасс – 2:1. Рубчинский и Буяльский. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 9-го тура Украинской Премьер-лиги
6 октября в 18:00 проходит матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» и «Кривбасс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды встречаются на стадионе Динамо им. В. Лобановского в Киеве.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы матча
В первом тайме голы для Динамо забили Валентин Рубчинский и Виталий Буяльский (с пенальти). Затем Тарас Михавко провел автогол.
Динамо набрало 22 очка после 8 матчей и лидирует в УПЛ.
Украинская Премьер-лига
9-й тур. Киев, стадион Динамо, 6 октября
Динамо Киев – Кривбасс Кривой Рог – 2:1
Голы: Рубчинский, 5, Буяльский, 25 (пен) – Михавко, 45+3 (автогол)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Валентин Рубчинский, 5 мин
ГОЛ! 2:0. Виталий Буяльский, 25 мин
ГОЛ! 2:1. Тарас Михавко, 45+3 мин (автогол)
Видеозапись матча
События матча
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