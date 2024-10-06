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  4. Динамо – Кривбасс – 2:1. Рубчинский и Буяльский. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Динамо Киев
06.10.2024 18:00 – FT 2 : 1
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 21:03 | Обновлено 06 октября 2024, 21:19
3082
1

Динамо – Кривбасс – 2:1. Рубчинский и Буяльский. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Украинской Премьер-лиги

06 октября 2024, 21:03 | Обновлено 06 октября 2024, 21:19
3082
1
Динамо – Кривбасс – 2:1. Рубчинский и Буяльский. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо

6 октября в 18:00 проходит матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» и «Кривбасс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на стадионе Динамо им. В. Лобановского в Киеве.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы матча

В первом тайме голы для Динамо забили Валентин Рубчинский и Виталий Буяльский (с пенальти). Затем Тарас Михавко провел автогол.

Динамо набрало 22 очка после 8 матчей и лидирует в УПЛ.

Украинская Премьер-лига

9-й тур. Киев, стадион Динамо, 6 октября

Динамо Киев – Кривбасс Кривой Рог – 2:1

Голы: Рубчинский, 5, Буяльский, 25 (пен) – Михавко, 45+3 (автогол)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Валентин Рубчинский, 5 мин

ГОЛ! 2:0. Виталий Буяльский, 25 мин

ГОЛ! 2:1. Тарас Михавко, 45+3 мин (автогол)

Видеозапись матча

События матча

45’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Тарас Михавко (Динамо Киев).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Рубчинский (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Валентин Рубчинский Динамо - Кривбасс Тарас Михавко автогол Виталий Буяльский пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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evgeniyyea
Опять Бущан...его гол, как и пару дней назад в ЛЕ второй пропущенный. Не очень блещет надежностью в последнее время, увы.
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