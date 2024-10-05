Динамо Киев

В воскресенье, 6 октября, состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Динамо» и «Кривбасс». Поединок пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Динамо

Киевское «Динамо» в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает после восьми туров первое место. Имея 19 очков после 7-ми сыгранных матчей, оно по дополнительным показателям опережает «Александрию». В шести поединках киевляне победили, один раз сыграли вничью, а горечи поражений еще ни разу не познали. Разница мячей 14-3 против 13-5 у «Александрии». И стоит сделать акцент на том, что это показатели по итогам именно восьми туров.

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Впрочем, к матчу с «Кривбассом» подопечные Александра Шовковского подходят больше не с мыслями о турнирной борьбе в УПЛ, а под грузом впечатлений от поединка в Лиге Европы с «Хоффенхаймом». 3 октября в Германии динамовцы потерпели поражение со счетом 0:2 и в общей таблице евротурнира занимают 35-е место при 36 командах. Хуже ситуация только в «Бешикташа». Не лишним будет вспомнить, что в стартовой игре Лиги Европы «Динамо» проиграло «Лацио» - 0:3.

К слову, «Динамо» после избиения от «лациале» и перед поражением от «Хоффенхайма» в УПЛ добилось крупной победы над «Левым Берегом» со счетом 3:0. Этот выигрыш позволил киевлянам вернуться на трехочковый ход после первой ничьей в нынешней чемпионате Украины – 0:0 с «Рухом» в Киеве 21 сентября.

До этой относительной осечки динамовцы имели серию из пяти побед со старта сезона 2024/2025 в УПЛ - «Верес» (2:1), «Карпаты» (3:1), ЛНЗ (1:0), «Заря» (2:0) и «Ворскла» (3:1).

«Я не оцениваю отдельно старт. Мы готовимся к каждой игре. У нас будет довольно непростой период, и делать какие-то выводы сейчас я бы не стал. Команда готовится в штатном режиме, идет от матча к матчу. Безусловно, применяем ротацию, чтобы все игроки чувствовали игровой ритм, находились в надлежащих кондициях, скажем, в хорошей тренировочной форме. Потому что есть уровень тренированности и ощущение игры – это совершенно разные действия на поле. Ты можешь контролировать себя в тренировочном процессе, но когда ты выходишь на поле в матче, ты должен делать все на максимуме. Поэтому я всегда говорю игрокам, что вы никогда не подниметесь до уровня своих ожиданий. Так, как вы работаете на тренировках, какие нарабатываете навыки – так вы и будете действовать на поле, когда идет давление со стороны трибун, давление ответственности за результат, давление усталости. Мы стараемся в тренировочном процессе нарабатывать моменты, чтобы ребята выходили на поле и делали некоторые моменты на автомате. Но при этом все равно понимали, чего мы от них требуем, как это преодолевать и за счет чего осуществлять определенные действия», – рассказал после победы над «Левым Берегом» Шовковский, которого попросили дать оценку старту команды в УПЛ.

Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» располагается на 8-й позиции в турнирной таблице УПЛ. У него 11 очков после восьми туров, или семи сыгранных в них матчах. Подопечные Юрия Вернидуба имеют в активе 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

Сейчас у криворожской команды имеется актуальная серия из двух матчей в УПЛ без побед. Они 15 сентября обыграли на выезде «Левый Берег» (1:0), а затем поделили очки с «Ворсклой» (1:1) и проиграли в предыдущем туре «Александрии» (0:1). В целом же, если взять все турниры, то «Кривбасс» в шести своих последних матчах добился одной победы (это над «Левым Берегом»), два раза сыграл вничью (помимо игры с «Ворсклой» была еще ничейная встреча с «Ингульцом» – 1:1) и потерпели три поражения (к неудачам в чемпионате Украины додаются два поражения от «Бетиса» в плей-офф раунде квалификации Лиги конференций – 0:2 и 0:3).

Признаться, подопечным Юрия Вернидуба есть отчего впасть в уныние, но далеко не в отчаяние. Подтвердил отсутствие в команде обреченности и голкипер криворожцев Андрей Клищук.

«Ждем хорошую интересную игру. Думаю, будет тяжелое противостояние для обеих команд, много голевых моментов, яркий футбол. Матч должен стать интересным для болельщиков. «Кривбасс» настраивается набрать зачетные баллы», – заявил Клищук в преддверии матча с «Динамо».

Статистика матчей

«Динамо» и обновленный «Кривбасс», который ведет свою летопись с 2020 года, провели между собой в чемпионате Украины 4 матча.

Впервые команды пересеклись в сезоне 2022/2023, когда в Киеве динамовцы победили со счетом 3:1, а на выезде во втором круге выиграли 1:0.

В предыдущем сезоне 2023/2024 «Динамо» вновь два раза обыграло «Кривбасс»: на выезде со счетом 2:0, а дома – 3:1.

Прогноз на противостояние

«Динамо» – фаворит матча, но у киевлян за плечами насыщенный график матчей в УПЛ и в Лиге Европы, чего у «Кривбасса» нет. Ко всему, на стороне криворожской команды мотивация уровнем выше, нежели у динамовцев. Однако, все же еще есть класс, а он выше у игроков «Динамо». В итоге, стоит ожидать победы команды Шовковского, но с трудностями, то есть – с пропущенным от «Кривбасса» голом.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Пихаленок, Бражко, Шапаренко, Волошин, Кабаев, Герреро.

«Кривбасс»: Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Аморозо, Задерака, Лунев, Микитишин, Соса.