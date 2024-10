Как они это делают? Команда АПЛ забила на первых минутах в 4 подряд матчах

Многие эксперты обратили внимание на интересную тактику команды АПЛ Брентфорд, которая очень агрессивно начинает матчи.

Быстрые розыгрыши мяча и перевод к воротам соперника позволили Брентфорду забить на первых минутах в четырех подряд матчах чемпионата Англии.

Брентфорд забил на первой минуте матчей против Манчестер Сити, Тоттенхэма и Вест Хэма, а сегодня в игре с Вулверхэмптоном команда Егора Ярмолюка отличилась на второй минуте.

Два из четырех таких голов забивал форвард Брайан Мбуэмо.

Spare a thought for Brentford fans, who - after seeing their team scoring the 1st minute of each of their previous three games - had to wait until the 2nd minute for a goal today.



00:22 v Man City (14/9)

00:23 v Tottenham (21/9)

00:38 v West Ham (28/9)

01:15 v Wolves (5/10)