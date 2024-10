Олимпийская чемпионка одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Китае

7-я ракетка мира и олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (WTA 7) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 1/4 финала китаянка в трех сетах переиграла Мирру Андрееву (WTA 22), которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/4 финала

Мирра Андреева [17] – Чжэн Циньвень (Китай) [5] – 7:5, 0:6, 4:6

В решающей партии Чжэн проигрывала 2:4, но сумела взять 4 гейма подряд и закрыть поединок. Это была первая встреча соперниц.

В полуфинале Чжэн сыграет против Каролины Муховой, которая ранее одолела Арину Соболенко.

Чжэн Циньвень впервые сыграет в полуфинале тысячника. Для 21-летней китаянки это первый турнир после US Open, где она проиграла Арине Соболенко в 1/4 финала.

DIGGING DEEP 🗣️



Zheng Qinwen comes from a set down to progress to the #ChinaOpen semifinals on home soil! pic.twitter.com/zlPc2kTns9