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WTA
04 октября 2024, 16:12 | Обновлено 04 октября 2024, 16:16
634
1

Олимпийская чемпионка одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Китае

Чжэн Циньвень переиграла Мирру Андрееву на соревнованиях WTA 1000 в Пекине

04 октября 2024, 16:12 | Обновлено 04 октября 2024, 16:16
634
1
Олимпийская чемпионка одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

7-я ракетка мира и олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (WTA 7) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 1/4 финала китаянка в трех сетах переиграла Мирру Андрееву (WTA 22), которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/4 финала

Мирра Андреева [17] – Чжэн Циньвень (Китай) [5] – 7:5, 0:6, 4:6

В решающей партии Чжэн проигрывала 2:4, но сумела взять 4 гейма подряд и закрыть поединок. Это была первая встреча соперниц.

В полуфинале Чжэн сыграет против Каролины Муховой, которая ранее одолела Арину Соболенко.

Чжэн Циньвень впервые сыграет в полуфинале тысячника. Для 21-летней китаянки это первый турнир после US Open, где она проиграла Арине Соболенко в 1/4 финала.

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Мирра Андреева Чжэн Циньвень WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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introvert
Повторила кейс Мухової в третій партії. Те, як Чжен зібралася при подачі на матч, при тому що подача в цілому не дуже йшла - приклад для підручників. Наші дівчата про таке можуть лише мріяти. Ось тому китаянка в свої роки твердий гравець десятки, а та ж Марта в аналогічному віці борсається на підступах.
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