Олимпийская чемпионка одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Китае
Чжэн Циньвень переиграла Мирру Андрееву на соревнованиях WTA 1000 в Пекине
7-я ракетка мира и олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (WTA 7) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).
В 1/4 финала китаянка в трех сетах переиграла Мирру Андрееву (WTA 22), которая выступает в «нейтральном» статусе.
WTA 1000 Пекин. Хард. 1/4 финала
Мирра Андреева [17] – Чжэн Циньвень (Китай) [5] – 7:5, 0:6, 4:6
В решающей партии Чжэн проигрывала 2:4, но сумела взять 4 гейма подряд и закрыть поединок. Это была первая встреча соперниц.
В полуфинале Чжэн сыграет против Каролины Муховой, которая ранее одолела Арину Соболенко.
Чжэн Циньвень впервые сыграет в полуфинале тысячника. Для 21-летней китаянки это первый турнир после US Open, где она проиграла Арине Соболенко в 1/4 финала.
DIGGING DEEP 🗣️— wta (@WTA) October 4, 2024
Zheng Qinwen comes from a set down to progress to the #ChinaOpen semifinals on home soil! pic.twitter.com/zlPc2kTns9
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