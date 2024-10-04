Каро снова это сделала! Соболенко вылетела из турнира WTA 1000 в Пекине

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 49) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В четвертьфинале чешка в трех сетах переиграла вторую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/4 финала

Арина Соболенко [1] – Каролина Мухова (Чехия) – 6:7 (5:7), 6:2, 4:6

В решающей партии Мухова проигрывала 2:4 с брейком, но сумела взять 4 гейма и закрыть поединок за собой.

Это была четвертая встреча соперниц. Мухова выиграла 3-й очный поединок, причем все 3 – подряд.

В полуфинале тысячника в Китае Мухова сыграет против победительницы противостояния Мирра Андреева – Чжэн Циньвень.

Мухова прервала винстрик Соболенко из 15 матчей. До старта соревнований в Пекине Арина выиграла трофей в Цинциннати и на US Open.

У Каролины 10 побед в последних 11 поединках. Предыдущим турниром Муховой был Открытый чемпионат США, где она добралась до полуфинала.