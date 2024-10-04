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  4. Каро снова это сделала! Соболенко вылетела из турнира WTA 1000 в Пекине
WTA
04 октября 2024, 13:06 | Обновлено 04 октября 2024, 14:21
1167
8

Каро снова это сделала! Соболенко вылетела из турнира WTA 1000 в Пекине

Мухова переиграла вторую ракетку мира на соревнованиях в Китае и пробилась в полуфинал

04 октября 2024, 13:06 | Обновлено 04 октября 2024, 14:21
1167
8
Каро снова это сделала! Соболенко вылетела из турнира WTA 1000 в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 49) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В четвертьфинале чешка в трех сетах переиграла вторую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/4 финала

Арина Соболенко [1] – Каролина Мухова (Чехия) – 6:7 (5:7), 6:2, 4:6

В решающей партии Мухова проигрывала 2:4 с брейком, но сумела взять 4 гейма и закрыть поединок за собой.

Это была четвертая встреча соперниц. Мухова выиграла 3-й очный поединок, причем все 3 – подряд.

В полуфинале тысячника в Китае Мухова сыграет против победительницы противостояния Мирра Андреева – Чжэн Циньвень.

Мухова прервала винстрик Соболенко из 15 матчей. До старта соревнований в Пекине Арина выиграла трофей в Цинциннати и на US Open.

У Каролины 10 побед в последних 11 поединках. Предыдущим турниром Муховой был Открытый чемпионат США, где она добралась до полуфинала.

По теме:
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Минус украинка. Определена первая полуфинальная пара на тысячнике в Китае
Каролина Мухова Арина Соболенко WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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introvert
Мушка, браво!
Бульба - упс, ай дід іт егейн...
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+11
vak
Каролина Вы молодец, браво!!!
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+9
Orion-V
Výborně, Caroline! Omráčilа  bulbosaura!
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+4
Fdail
Мушка знову у прекрасній формі,тому гарматницям ,особливо не дуже розумним , потрібно буде її остерігатися.
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+3
Андрій Заліщук
ЄССС! Браво, Мушка!!!! Вибила кобилу лукашенківську!!!!
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+2
chak98
Браво Каролінка. Важкий матч, але ми вболівали за тебе. Хай щастить.
Ответить
+1
Andre Chil
Ай да мушка, мушінья!
Ответить
0
T-800
Мууууууууууухааааааааааааааа
Ответить
0
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