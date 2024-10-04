Каро снова это сделала! Соболенко вылетела из турнира WTA 1000 в Пекине
Мухова переиграла вторую ракетку мира на соревнованиях в Китае и пробилась в полуфинал
Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 49) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).
В четвертьфинале чешка в трех сетах переиграла вторую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.
WTA 1000 Пекин. Хард. 1/4 финала
Арина Соболенко [1] – Каролина Мухова (Чехия) – 6:7 (5:7), 6:2, 4:6
В решающей партии Мухова проигрывала 2:4 с брейком, но сумела взять 4 гейма и закрыть поединок за собой.
Это была четвертая встреча соперниц. Мухова выиграла 3-й очный поединок, причем все 3 – подряд.
В полуфинале тысячника в Китае Мухова сыграет против победительницы противостояния Мирра Андреева – Чжэн Циньвень.
Мухова прервала винстрик Соболенко из 15 матчей. До старта соревнований в Пекине Арина выиграла трофей в Цинциннати и на US Open.
У Каролины 10 побед в последних 11 поединках. Предыдущим турниром Муховой был Открытый чемпионат США, где она добралась до полуфинала.
A Muchova MASTERCLASS 🎓@karomuchova7 snaps Sabalenka's 15-match win streak to reach the Beijing semifinals!#ChinaOpen pic.twitter.com/Nmk3Ogua47— wta (@WTA) October 4, 2024
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