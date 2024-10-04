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  4. Мирра Андреева – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 октября 2024, 13:30 |
585
1

Мирра Андреева – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Пекине

04 октября 2024, 13:30 |
585
1
Мирра Андреева – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

4 октября состоятся четвертьфинальные матчи хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай) в верхней части сетки.

Олимпийская чемпионка из Китая Чжэн Циньвень (WTA 7) сыграет против Мирры Андреевой (WTA 22). Поединок состоится после завершения игры Соболенко – Мухова. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет против Каролины Муховой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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T-800
надо подавать на сет, КвинВэнь
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