Мирра Андреева – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 октября состоятся четвертьфинальные матчи хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай) в верхней части сетки.

Олимпийская чемпионка из Китая Чжэн Циньвень (WTA 7) сыграет против Мирры Андреевой (WTA 22). Поединок состоится после завершения игры Соболенко – Мухова. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет против Каролины Муховой.

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