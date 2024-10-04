Мирра Андреева – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Пекине
4 октября состоятся четвертьфинальные матчи хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай) в верхней части сетки.
Олимпийская чемпионка из Китая Чжэн Циньвень (WTA 7) сыграет против Мирры Андреевой (WTA 22). Поединок состоится после завершения игры Соболенко – Мухова. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в полуфинале сыграет против Каролины Муховой.
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