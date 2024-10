Удаление голкипера и травмы. Ювентус обыграл РБ Лейпциг в Лиге чемпионов

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами РБ Лейпциг и Ювентус.

Поединок, который состоялся в Лейпциге, завершился в пользу гостей из Турина.

Для итальянского «Ювентуса» игра пошла не по плану с первых минут. На 6-й минуте получил травму Бремер. Еще через несколько минут поле вынужден был покинуть Николас Гонсалес.

На 30-й минуте Беньямин Шешко, получив пас от Опенды, вышел на ударную позицию и, прошив голкипера туринцев, открыл счет в матче.

Начало второго тайма осталось за итальянцами. Душан Влахович на 50-й минуте сравнял счет.

А дальше - снова черная полоса для «Ювентуса». Сначала голкипер Микеле Ди Грегорио сыграл за пределами штрафной площади руками, за что получил красную карточку, а затем защитник Дуглас Руис отбил локтем кожаную сферу в своей штрафной зоне. Беньямин Шешко пенальти реализовал и снова вывел «Лейпциг» вперед.

Через несколько минут Душан Влахович снова свел счет к ничейному.

На 83-й минуте Франсишку Консейсау вывел «Ювентус» вперед.

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

РБ Лейпциг (Германия) – Ювентус (Италия) - 2:3

Голы: Шешко (30, 65 пен.) – Влахович (50, 68), Консейсау (83).

РБ Лейпциг: Гулачи, Геертрейда (Вермерен, 87), Орбан, Люкеба, Раум, Баумгартнер (Генрикс, 46), Зайвальд (Польсен, 87), Хайдара (Нуса, 75), Симонс, Шешко, Опенда (Андре Силва, 90+1).

Ювентус: Ди Грегорио (удаление, 59), Савона (Дуглас Руис, 60), Бремер (Гатти, 6), Калюлю, Камбьясо, Фаджоли, Маккени, Гонсалес (Консейсау, 12), Копмайнерс, Йылдыз (Перин, 60), Влахович.

Предупреждения: Раум (79) – Консейсау (85), Перин (90+9)

Удаление: Ди Грегорио (59).

