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Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
02.10.2024 22:00 – FT 2 : 3
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 октября 2024, 03:39 |
178
0

РБ Лейпциг – Ювентус – 2:3. Два дубля и фантастический финт. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25

03 октября 2024, 03:39 |
178
0
РБ Лейпциг – Ювентус – 2:3. Два дубля и фантастический финт. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсишку Консейсау

2 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами РБ Лейпциг и Ювентус.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Ред Булл Арена в Германии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу туринского клуба.

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

РБ Лейпциг (Германия) – Ювентус (Италия) – 2:3

Голы: Шешко, 30, 65 (пен.) – Влахович, 50, 68, Консейсау, 83.

Удаление: Ди Грегорио, 59

Видео голов и обзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Ювентус).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
59’
Микеле Ди Грегорио (Ювентус) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
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Лига чемпионов РБ Лейпциг Ювентус видео голов и обзор удаление (красная карточка) Микеле Ди Грегорио Душан Влахович Беньямин Шешко Франсишку Консейсау
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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