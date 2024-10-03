2 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами РБ Лейпциг и Ювентус.

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Поединок прошел на стадионе Ред Булл Арена в Германии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу туринского клуба.

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

РБ Лейпциг (Германия) – Ювентус (Италия) – 2:3



Голы: Шешко, 30, 65 (пен.) – Влахович, 50, 68, Консейсау, 83.

Удаление: Ди Грегорио, 59

Видео голов и обзор матча: