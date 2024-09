«Ему лучше уйти». Мареска пока исключил из своих планов одну звезду Челси

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска признался в том, что молодой талантливый полузащитник Карни Чуквуэмека не входит в его планы.

Итальянец заявил, что 20-летнему англичанину лучше уйти из команды.

«Он очень хороший игрок, но при том количестве игроков, которое у нас есть... мы решили в начале сезона, что ему лучше уйти.

Мы хотели, чтобы он сыграл 35 игр, а не остался здесь и сыграл меньше матчей», – цитирует Мареску инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Челси» может отправить Чуквуэмеку в Италию по обмену.

