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Лига Европы
25 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 26 сентября 2024, 00:52
45
0

Ницца и Реал Сосьедад не смогли определить победителя в ЛЕ

Матч закончился со счетом 1:1

25 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 26 сентября 2024, 00:52
45
0
Ницца и Реал Сосьедад не смогли определить победителя в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ницца - Реал Сосьедад

Вечером 25 сентября состоялся матч группового этапа Лиги Европы между «Ниццей» и «Реал Сосьедадом».

Игра прошла на «Альянц Ривьера», Ницца.

Андер Барренечеа из «Реал Сосьедада» открыл счет на 18-й минуте. К концу первого тайма полузащитник хозяев Пабло Росарио сравнял счет. На 55-й минуте «Ницца» имела шанс выйти вперед, однако Эван Гессан с пенальти не смог переиграть Алекса Ремиро.

В следующем туре «Ницца» на выезде будет соревноваться с «Лацио», а «Реал Сосьедад» будет принимать «Андерлехт». Оба матча состоятся 3 октября.

Лига Европы. 1-й тур. 25 сентября.

Ницца – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Росарио, 45 – Барренечеа, 18

Ницца: Булка, Данте, Бомбито, Ндаишимие, Клос, Росарио, Луше, (Ндомбеле, 68), Бар, Буанани, (Диоп, 68), Мукоко, (Оракпо, 74), Гессан

Реал Сосьедад: Ремиро, Одриосола, (Арамбуру, 60), Мартин, Субельдия, Пачеко, Муньойс, (Лопес, 60), Марин, Субименди, Мендес, (Сучич, 69), Барренечеа, (Беккер, 60), Оярсабаль, (Оскарссон, 79)

Предупреждения: Росарио, 26, Гессан, 26 – Субименди, 20, Одриосола, 43, Пачеко, 53

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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