Лига Европы. Все матчи игрового дня 25 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 25 сентября видеотрансляции матчей 1-го тура Лиги Европы
25 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги Европы.
Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня 25 сентября.
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Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября
- 19:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Эльфсборг (Швеция)
- 19:45. Буде-Глимт (Норвегия) – Порту (Португалия)
- 22:00. Андерлехт (Бельгия) – Ференцварош (Венгрия)
- 22:00. Галатасарай (Турция) – ПАОК (Бельгия)
- 22:00. Динамо Киев (Украина) – Лацио (Италия)
- 22:00. Лудогорец (Болгария) – Славия Прага (Чехия)
- 22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Твенте (Нидерланды)
- 22:00. Мидтьюлланд (Дания) – Хоффенхайм (Германия)
- 22:00. Ницца (Франция) – Реал Сосьедад (Испания)
Видеотрансляции проводит видеосервис MEGOGO.
19:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Эльфсборг (Швеция)
19:45. Буде-Глимт (Норвегия) – Порту (Португалия)
22:00. Андерлехт (Бельгия) – Ференцварош (Венгрия)
22:00. Галатасарай (Турция) – ПАОК (Бельгия)
22:00. Динамо Киев (Украина) – Лацио (Италия)
22:00. Лудогорец (Болгария) – Славия Прага (Чехия)
22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Твенте (Нидерланды)
22:00. Мидтьюлланд (Дания) – Хоффенхайм (Германия)
22:00. Ницца (Франция) – Реал Сосьедад (Испания)
События матча
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