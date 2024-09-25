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Лига Европы
АЗ Алкмаар
25.09.2024 19:45 – 34 0 : 1
Эльфсборг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
25 сентября 2024, 19:45 |
600
0

Лига Европы. Все матчи игрового дня 25 сентября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 25 сентября видеотрансляции матчей 1-го тура Лиги Европы

25 сентября 2024, 19:45 |
600
0
Лига Европы. Все матчи игрового дня 25 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

25 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги Европы.

Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня 25 сентября.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

  • 19:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Эльфсборг (Швеция)
  • 19:45. Буде-Глимт (Норвегия) – Порту (Португалия)
  • 22:00. Андерлехт (Бельгия) – Ференцварош (Венгрия)
  • 22:00. Галатасарай (Турция) – ПАОК (Бельгия)
  • 22:00. Динамо Киев (Украина) – Лацио (Италия)
  • 22:00. Лудогорец (Болгария) – Славия Прага (Чехия)
  • 22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Твенте (Нидерланды)
  • 22:00. Мидтьюлланд (Дания) – Хоффенхайм (Германия)
  • 22:00. Ницца (Франция) – Реал Сосьедад (Испания)

Видеотрансляции проводит видеосервис MEGOGO.

19:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Эльфсборг (Швеция)

19:45. Буде-Глимт (Норвегия) – Порту (Португалия)

22:00. Андерлехт (Бельгия) – Ференцварош (Венгрия)

22:00. Галатасарай (Турция) – ПАОК (Бельгия)

22:00. Динамо Киев (Украина) – Лацио (Италия)

22:00. Лудогорец (Болгария) – Славия Прага (Чехия)

22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Твенте (Нидерланды)

22:00. Мидтьюлланд (Дания) – Хоффенхайм (Германия)

22:00. Ницца (Франция) – Реал Сосьедад (Испания)

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Timothy Ouma (Эльфсборг).
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Лига Европы смотреть онлайн АЗ Алкмаар Эльфсборг Буде-Глимт Порту Андерлехт Ференцварош Галатасарай ПАОК Динамо Киев Лацио Лудогорец Славия Прага Манчестер Юнайтед Твенте Мидтьюлланд Хоффенхайм Ницца Реал Сосьедад Динамо - Лацио
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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