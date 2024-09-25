Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ницца и Реал Сосьедад не определили победителя в матче Лиги Европы
Лига Европы
Ницца
25.09.2024 22:00 – FT 1 : 1
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
25 сентября 2024, 23:57 | Обновлено 26 сентября 2024, 01:09
61
0

Ницца и Реал Сосьедад не определили победителя в матче Лиги Европы

Матч закончился со счетом 1:1

25 сентября 2024, 23:57 | Обновлено 26 сентября 2024, 01:09
61
0
Ницца и Реал Сосьедад не определили победителя в матче Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ницца - Реал Сосьедад

Вечером 25 сентября состоялся матч группового этапа Лиги Европы между «Ниццей» и «Реал Сосьедадом».

Игра прошла на «Альянц Ривьера», Ницца.

Андер Барренечеа из «Реал Сосьедада» открыл счет на 18-й минуте. К концу первого тайма полузащитник хозяев Пабло Росарио сравнял счет. На 55-й минуте «Ницца» имела шанс выйти вперед, однако Эван Гессан с пенальти не смог переиграть Алекса Ремиро.

В следующем туре «Ницца» на выезде будет соревноваться с «Лацио», а «Реал Сосьедад» будет принимать «Андерлехт». Оба матча состоятся 3 октября.

Лига Европы. 1-й тур. 25 сентября.

Ницца – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Росарио, 45 – Барренечеа, 18

Ницца: Булка, Данте, Бомбито, Ндаишимие, Клос, Росарио, Луше, (Ндомбеле, 68), Бар, Буанани, (Диоп, 68), Мукоко, (Оракпо, 74), Гессан

Реал Сосьедад: Ремиро, Одриосола, (Арамбуру, 60), Мартин, Субельдия, Пачеко, Муньойс, (Лопес, 60), Марин, Субименди, Мендес, (Сучич, 69), Барренечеа, (Беккер, 60), Оярсабаль, (Оскарссон, 79)

Предупреждения: Росарио, 26, Гессан, 26 – Субименди, 20, Одриосола, 43, Пачеко, 53

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Паулино Росарио (Ницца).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
По теме:
ВИДЕО. Как сын Луческу с экс-игроками Шахтера, Динамо уступил в Лиге Европы
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
Лион – Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Ницца Реал Сосьедад Лига Европы видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
Бокс | 25 сентября 2024, 07:11 1
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса

«Железный Майк» высказался о возможном мегафайте Дэвис – Стивенсон

«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 25 сентября 2024, 07:44 4
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Мартин уверен, что Тайсон сможет победить в реванше

Битва грандов, с кем сыграет Челси? Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 26.09.2024, 00:45
Битва грандов, с кем сыграет Челси? Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги Англии
Битва грандов, с кем сыграет Челси? Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги Англии
Хасим Рахман назвал главную причину поражения Джошуа в бою с Дюбуа
Бокс | 25.09.2024, 08:45
Хасим Рахман назвал главную причину поражения Джошуа в бою с Дюбуа
Хасим Рахман назвал главную причину поражения Джошуа в бою с Дюбуа
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Футбол | 25.09.2024, 23:52
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
24.09.2024, 06:23 2
Футбол
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
24.09.2024, 15:12 3
Футбол
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
24.09.2024, 08:10 6
Бокс
Известно, сколько денег заработал Дюбуа, нокаутировав Джошуа в мегафайте
Известно, сколько денег заработал Дюбуа, нокаутировав Джошуа в мегафайте
24.09.2024, 00:01 4
Бокс
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
24.09.2024, 19:57 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
25.09.2024, 08:05
Футбол
Джошуа выступил с заявлением после поражения от Дюбуа
Джошуа выступил с заявлением после поражения от Дюбуа
24.09.2024, 12:32 2
Бокс
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
25.09.2024, 08:10 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем