Жирона – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Ла Лиги 2024/25
15 сентября проходит матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел на поле с первых минут.
❗️Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Ла Лига 2024/25. 5-й тур, 15 сентября
Жирона – Барселона – 0:3 (матч продолжается)
Голы: Ямал, 30, 37, Ольмо, 47
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Ямал, 30 мин.
ГОЛ! 0:2 Ямал, 37 мин.
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