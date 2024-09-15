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Испания
15 сентября 2024, 18:25 | Обновлено 15 сентября 2024, 18:26
1299
0

Жирона – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Ла Лиги 2024/25

15 сентября 2024, 18:25 | Обновлено 15 сентября 2024, 18:26
1299
0
Жирона – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

15 сентября проходит матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел на поле с первых минут.

❗️Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Ла Лига 2024/25. 5-й тур, 15 сентября

Жирона – Барселона – 0:3 (матч продолжается)

Голы: Ямал, 30, 37, Ольмо, 47

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Ямал, 30 мин.

ГОЛ! 0:2 Ямал, 37 мин.

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Жирона Барселона Жирона - Барселона видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Ламин Ямал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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