Жирона – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

15 сентября проходит матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

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Поединок пройдет на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел на поле с первых минут.

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Ла Лига 2024/25. 5-й тур, 15 сентября

Жирона – Барселона – 0:3 (матч продолжается)

Голы: Ямал, 30, 37, Ольмо, 47

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Ямал, 30 мин.

ГОЛ! 0:2 Ямал, 37 мин.