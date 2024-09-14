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15.09.2024 17:15 - : -
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14 сентября 2024, 23:34 | Обновлено 14 сентября 2024, 23:36
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Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 сентября в 17:15 по Киеву

14 сентября 2024, 23:34 | Обновлено 14 сентября 2024, 23:36
172
0
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

15 сентября на «Монтиливи» пройдет матч 5-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Жирона

Команда, конечно, так и не стала испанской версией Лестера в полной мере. Но при этом она и не сдулась полностью во втором круге прошлого сезона, что часто происходит с выскочками. В итоге жиронцы финишировали третьими, о чем не могли и мечтать... Но после такого распродажа была неизбежна, от Яна Коуто и до Довбика, что стал лучшим бомбардиром той Примеры. С другой стороны, наставник, Мичел, остался в проекте. А скауты и переговорщики обеспечили не только массовым наплывом новичком за скромные деньги, но и рядом интересных имен. Осталось им только раскрыться, а пока команду ожидаемо лихорадит, и 1:1 с Бетисом и 0:3 с Атлетико получилось сухо обыграть Осасуну и Севилью. А ведь впереди дебют в Лиге чемпионов, там нагрузка резко вырастет, а календарь уплотнится.

Барселона

Клуб все еще остается крайне проблемным в плане финансов. Это вылилось в то, что с регистрацией вернувшегося в Каталонию Дани Ольмо возникли проблемы. Более того, пришлось буквально вытолкнуть Гюндогана, которого приглашали всего год назад. А перед дедлайном массово трудоустроили и других - Серджи Роберто, Виктора Роке, Лангле, Маркоса Алонсо. Но главным переходом стало появление на тренерском посту Флика. Ханси, как отзываются все его новые подопечные, многое изменил. И пока в лучшую сторону: стартовали с четырех побед с общим счетом 13:3, и, главное, мадридский Реал ухитрился к осени успеть отстать на 4 балла. Конечно же, не хочется по итогам поединка против соседа урезать этот гандикап.

Статистика личных встреч

Жиронцы не проигрывает вот уже трижды кряду. И сумел победить в обоих матчах прошлого сезона.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева снова будут иметь положительную статистику. Кулес пора победить и этого противника, и команда Флика выглядит готовой это сделать (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Жирона
15 сентября 2024 -
17:15
Барселона
Победа Барселоны 1.83 Сделать ставку
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Жирона Барселона Жирона - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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