Жирона – Барселона – 1:4. Дубль Ямала, 69 минут Цыганкова. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Ла Лиги 2024/25
15 сентября прошел матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.
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Поединок состоялся на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых.
Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел на поле с первых минут и был заменен на 69-й.
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Ла Лига 2024/25. 5-й тур, 15 сентября
Жирона – Барселона – 1:4
Голы: Стуани, 80 – Ямал, 30, 37, Ольмо, 47, Педри, 64
Удаление: Торрес, 86
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Ямал, 30 мин.
ГОЛ! 0:2 Ямал, 37 мин.
ГОЛ! 0:3 Ольмо, 47 мин.
ГОЛ! 0:4 Педри, 64 мин.
ГОЛ! 1:4 Стуани, 80 мин.
События матча
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