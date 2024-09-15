15 сентября прошел матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

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Поединок состоялся на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых.

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел на поле с первых минут и был заменен на 69-й.

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Ла Лига 2024/25. 5-й тур, 15 сентября

Жирона – Барселона – 1:4

Голы: Стуани, 80 – Ямал, 30, 37, Ольмо, 47, Педри, 64

Удаление: Торрес, 86

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Ямал, 30 мин.

ГОЛ! 0:2 Ямал, 37 мин.

ГОЛ! 0:3 Ольмо, 47 мин.

ГОЛ! 0:4 Педри, 64 мин.

ГОЛ! 1:4 Стуани, 80 мин.