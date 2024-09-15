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  4. Жирона – Барселона – 1:4. Дубль Ямала, 69 минут Цыганкова. Видео голов
Чемпионат Испании
Жирона
15.09.2024 17:15 – FT 1 : 4
Барселона
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Испания
15 сентября 2024, 19:31 | Обновлено 15 сентября 2024, 20:14
3021
0

Жирона – Барселона – 1:4. Дубль Ямала, 69 минут Цыганкова. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Ла Лиги 2024/25

15 сентября 2024, 19:31 | Обновлено 15 сентября 2024, 20:14
3021
0
Жирона – Барселона – 1:4. Дубль Ямала, 69 минут Цыганкова. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

15 сентября прошел матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых.

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел на поле с первых минут и был заменен на 69-й.

❗️Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Ла Лига 2024/25. 5-й тур, 15 сентября

Жирона – Барселона – 1:4

Голы: Стуани, 80 – Ямал, 30, 37, Ольмо, 47, Педри, 64

Удаление: Торрес, 86

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Ямал, 30 мин.

ГОЛ! 0:2 Ямал, 37 мин.

ГОЛ! 0:3 Ольмо, 47 мин.

ГОЛ! 0:4 Педри, 64 мин.

ГОЛ! 1:4 Стуани, 80 мин.

События матча

86’
Ферран Торрес (Барселона) получает красную карточку.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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