Сладкая месть в дерби. Барселона отгрузила 4 гола Жироне с Цыганковым
Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых, Виктор отыграл 69 минут
15 сентября состоялся матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.
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Поединок прошел на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых.
Голами за гостей отличились Ламин Ямал (дубль), Дани Ольмо и Педри. У красно-белых единственный мяч оформил Кристиан Стуани. Барса доигрывала в меньшинстве после удаления Феррана Торреса на 86-й.
Украинский футболист Жироны Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте на Донни ван де Бека.
В предыдущих двух очных матчах между этими коллективами победы с идентичным счетом 4:2 одержала Жирона.
После 5 сыгранных туров у Барселоны 15 очков из 15 возможных и первое место в таблице чемпионата Испании. Подопечные Мичела с 7 пунктами располагаются на 7-й позиции.
Ла Лига 2024/25. 5-й тур, 15 сентября
Жирона – Барселона – 1:4
Голы: Стуани, 80 – Ямал, 30, 37, Ольмо, 47, Педри, 64
Жирона:Гассанига, Мигель Гутьеррес, Блинд, Давид Лопес, Франсес (Мартинес, 85), Солис, Мартин, Данджума (Порту, 55), Цыганков (ван де Бек, 69), Хиль (Асприлья, 54), Абель Руис (Стуани, 69).
Барселона: тер Стеген, Бальде, Мартинес, Кубарси (Форт, 61), Кунде, Педри (Виктор, 69), Касадо, Рафинья, Ольмо (Эрик Гарсия, 61), Ямаль (Мартин, 90+2), Левандовски (Ферран Торрес, 69).
Предупреждения: Хиль (36), Виктор (84), Ямаль (90+1), Порту (90+1), Стуани (90+6).
Удаление: Торрес, 86
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) September 15, 2024
⚽️ Stuani
🔴⚪️ #GironaBarça pic.twitter.com/JuUIl3Kpee
🔥 FULL TIME! 🔥#GironaBarça pic.twitter.com/xqiD0mY4ht— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2024
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дайте пенальті пробити Жироні на 45 хвилині першого тайму і по іншому сценарію все могло піти
У нас в УПЛ таке раз за разом