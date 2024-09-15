Сладкая месть в дерби. Барселона отгрузила 4 гола Жироне с Цыганковым

15 сентября состоялся матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

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Поединок прошел на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых.

Голами за гостей отличились Ламин Ямал (дубль), Дани Ольмо и Педри. У красно-белых единственный мяч оформил Кристиан Стуани. Барса доигрывала в меньшинстве после удаления Феррана Торреса на 86-й.

Украинский футболист Жироны Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте на Донни ван де Бека.

В предыдущих двух очных матчах между этими коллективами победы с идентичным счетом 4:2 одержала Жирона.

После 5 сыгранных туров у Барселоны 15 очков из 15 возможных и первое место в таблице чемпионата Испании. Подопечные Мичела с 7 пунктами располагаются на 7-й позиции.

Ла Лига 2024/25. 5-й тур, 15 сентября

Жирона – Барселона – 1:4

Голы: Стуани, 80 – Ямал, 30, 37, Ольмо, 47, Педри, 64

Жирона:Гассанига, Мигель Гутьеррес, Блинд, Давид Лопес, Франсес (Мартинес, 85), Солис, Мартин, Данджума (Порту, 55), Цыганков (ван де Бек, 69), Хиль (Асприлья, 54), Абель Руис (Стуани, 69).



Барселона: тер Стеген, Бальде, Мартинес, Кубарси (Форт, 61), Кунде, Педри (Виктор, 69), Касадо, Рафинья, Ольмо (Эрик Гарсия, 61), Ямаль (Мартин, 90+2), Левандовски (Ферран Торрес, 69).



Предупреждения: Хиль (36), Виктор (84), Ямаль (90+1), Порту (90+1), Стуани (90+6).

Удаление: Торрес, 86