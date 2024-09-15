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  4. Сладкая месть в дерби. Барселона отгрузила 4 гола Жироне с Цыганковым
Чемпионат Испании
Жирона
15.09.2024 17:15 – FT 1 : 4
Барселона
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Испания
15 сентября 2024, 19:15 | Обновлено 15 сентября 2024, 19:34
1388
5

Сладкая месть в дерби. Барселона отгрузила 4 гола Жироне с Цыганковым

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых, Виктор отыграл 69 минут

15 сентября 2024, 19:15 | Обновлено 15 сентября 2024, 19:34
1388
5
Сладкая месть в дерби. Барселона отгрузила 4 гола Жироне с Цыганковым
Getty Images/Global Images Ukraine

15 сентября состоялся матч 5-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых.

Голами за гостей отличились Ламин Ямал (дубль), Дани Ольмо и Педри. У красно-белых единственный мяч оформил Кристиан Стуани. Барса доигрывала в меньшинстве после удаления Феррана Торреса на 86-й.

Украинский футболист Жироны Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте на Донни ван де Бека.

В предыдущих двух очных матчах между этими коллективами победы с идентичным счетом 4:2 одержала Жирона.

После 5 сыгранных туров у Барселоны 15 очков из 15 возможных и первое место в таблице чемпионата Испании. Подопечные Мичела с 7 пунктами располагаются на 7-й позиции.

Ла Лига 2024/25. 5-й тур, 15 сентября

Жирона – Барселона – 1:4

Голы: Стуани, 80 – Ямал, 30, 37, Ольмо, 47, Педри, 64

Жирона:Гассанига, Мигель Гутьеррес, Блинд, Давид Лопес, Франсес (Мартинес, 85), Солис, Мартин, Данджума (Порту, 55), Цыганков (ван де Бек, 69), Хиль (Асприлья, 54), Абель Руис (Стуани, 69).

Барселона: тер Стеген, Бальде, Мартинес, Кубарси (Форт, 61), Кунде, Педри (Виктор, 69), Касадо, Рафинья, Ольмо (Эрик Гарсия, 61), Ямаль (Мартин, 90+2), Левандовски (Ферран Торрес, 69).

Предупреждения: Хиль (36), Виктор (84), Ямаль (90+1), Порту (90+1), Стуани (90+6).

Удаление: Торрес, 86

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Жирона Барселона Жирона - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Ламин Ямал Кристиан Стуани Дани Ольмо Педри
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Sheva19
Вітя бегі 
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+1
GloryUkraine
Перемога Барси прогнозована, правда не думав, що буде такий рахунок.
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0
avk2307
Ну наче й по ділу. але:
дайте пенальті пробити Жироні на 45 хвилині першого тайму і по іншому сценарію все могло піти
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0
avk2307
Це от саме той випадок, коли слабшій команді не дали шансів. Дали б пенальті і вспе по іншому б могло бути.
У нас в УПЛ таке раз за разом
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-1
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