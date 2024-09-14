В 15:30 начался один из топ-матчей 6-го тура чемпионата Украины между Зарей и Динамо. Обе команды имеют по 9 очков, но киевляне провели только три встречи, тогда как у их соперника пять матчей.

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Видео голов и обзор матча будут появляться в новости.

Заря – Динамо 0:0