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  4. Заря – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 15:40 |
1346
0

Заря – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча УПЛ

14 сентября 2024, 15:40 |
1346
0
Заря – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Заря

В 15:30 начался один из топ-матчей 6-го тура чемпионата Украины между Зарей и Динамо. Обе команды имеют по 9 очков, но киевляне провели только три встречи, тогда как у их соперника пять матчей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видео голов и обзор матча будут появляться в новости.

Заря – Динамо 0:0

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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