Украина. Премьер лига14 сентября 2024, 15:40 |
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Заря – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
14 сентября 2024, 15:40 |
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В 15:30 начался один из топ-матчей 6-го тура чемпионата Украины между Зарей и Динамо. Обе команды имеют по 9 очков, но киевляне провели только три встречи, тогда как у их соперника пять матчей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видео голов и обзор матча будут появляться в новости.
Заря – Динамо 0:0
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