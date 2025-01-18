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  4. «Я не доволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
Италия
18 января 2025, 21:55 |
1621
1

«Я не доволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика

Главный тренер Ромы похвалил украинского форварда

18 января 2025, 21:55 |
1621
1
«Я не доволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери остался доволен игрой украинского форварда своей команды Артема Довбика в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Дженоа».

«Мы научились его находить – и когда он находится далеко от ворот, и когда он действует достаточно глубоко. Он всегда готов идти на эти мячи. Однако нам нужно быть более точными, когда мы отдаем ему мяч, потому что разница между тем, когда он есть на поле, и когда его нет, чувствуется, особенно в линии атаки.

Каждый может сыграть с ним, он является ориентиром: он идет вглубь, борется за каждый мяч, позволяя команде развивать атаки, но я не совсем доволен той работой, которую мы делаем, чтобы поставить его в наилучшие условия, чтобы он мог забить.

Мы точно должны работать над тем, чтобы он больше был нацелен на ворота соперников», – цитирует Раньери RomaPress.

Ранее итальянские СМИ оценили игру Довбика в матче с «Дженоа».

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Рома Рим Клаудио Раньери Артем Довбик Серия A Дженоа Рома - Дженоа чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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