«Управляет матчем». Итальянские СМИ оценили игру Довбика против Дженоа

В пятницу, 17 января, проходил матч 21-го тура итальянской Серии А между римской «Ромой» и «Дженоа».

Команды играли на Стадио Олимпико в Риме. Хозяева поля победили со счетом 3:1.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе, забил гол и был заменен на 85-й минуте. Издание Il Romanista после поединка оценило игру 27-летнего футболиста:

«Он начинает с результативного удара в своем стиле. Именно он руководит матчем, с правильным замыканием. Когда его закрывают, он мало что делает, но он также приложил руку к третьему голу».

В итоге журналисты поставили украинцу 6.5 балла из 10 возможных.