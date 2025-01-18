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Италия
18 января 2025, 16:10 |
1382
2

«Управляет матчем». Итальянские СМИ оценили игру Довбика против Дженоа

Украинский нападающий «Ромы» провел на поле 85 минут

18 января 2025, 16:10 |
1382
2
«Управляет матчем». Итальянские СМИ оценили игру Довбика против Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В пятницу, 17 января, проходил матч 21-го тура итальянской Серии А между римской «Ромой» и «Дженоа».

Команды играли на Стадио Олимпико в Риме. Хозяева поля победили со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе, забил гол и был заменен на 85-й минуте. Издание Il Romanista после поединка оценило игру 27-летнего футболиста:

«Он начинает с результативного удара в своем стиле. Именно он руководит матчем, с правильным замыканием. Когда его закрывают, он мало что делает, но он также приложил руку к третьему голу».

В итоге журналисты поставили украинцу 6.5 балла из 10 возможных.

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Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Дженоа
Дмитро Вус Источник: il Romanista
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vbrjkf
Як на мене - керував грою Дібала, а Довбик був на "підтанцьовці"...
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