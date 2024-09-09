РОДРИГО: «Реал Мадрид – лучший клуб в мире»

Бразильский нападающий «Реала» Родриго поделился своим мнением о сливочных, и рассказал, что хочет достичь в королевском клубе:

«Я хочу выиграть все титулы, которые я уже выигрывал несколько раз. Реал Мадрид – лучший клуб в мире, и именно это меня мотивирует быть на уровне лучшего клуба в мире каждый день. Вот почему я встаю каждый день, чтобы тренироваться и становиться лучше».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Родриго в 110 миллионов евро. Бразилец перешел в «Реал» из «Сантоса» летом 2019 года за 45 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Родриго провел за сливочных в Ла Лиге 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.