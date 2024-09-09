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  4. РОДРИГО: «Реал Мадрид – лучший клуб в мире»
Испания
09 сентября 2024, 17:46 |
58
0

РОДРИГО: «Реал Мадрид – лучший клуб в мире»

Нападающий Реала рассказал, что его мотивирует

09 сентября 2024, 17:46 |
58
0
РОДРИГО: «Реал Мадрид – лучший клуб в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родріго

Бразильский нападающий «Реала» Родриго поделился своим мнением о сливочных, и рассказал, что хочет достичь в королевском клубе:

«Я хочу выиграть все титулы, которые я уже выигрывал несколько раз. Реал Мадрид – лучший клуб в мире, и именно это меня мотивирует быть на уровне лучшего клуба в мире каждый день. Вот почему я встаю каждый день, чтобы тренироваться и становиться лучше».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Родриго в 110 миллионов евро. Бразилец перешел в «Реал» из «Сантоса» летом 2019 года за 45 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Родриго провел за сливочных в Ла Лиге 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.

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Родриго Гоес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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