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  4. «Я заслужил». Игрок Реала расстроен из-за списка кандидатов на Золотой мяч
Испания
09 сентября 2024, 17:11 |
715
0

«Я заслужил». Игрок Реала расстроен из-за списка кандидатов на Золотой мяч

Родриго надеялся быть в списке претендентов

09 сентября 2024, 17:11 |
715
0
«Я заслужил». Игрок Реала расстроен из-за списка кандидатов на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Форвард «Реала» Родриго считает, что после минувшего успешного сезона должен был оказаться в списке претендентов на Золотой мяч.

«Я расстроился, когда узнал, что меня нет в списке. Я считаю, что заслужил. Не хочу принижать достижения других игроков, но мне кажется, что я заслужил претендовать на Золотой мяч».

«В топ-30 я должен был быть», – считает Родриго.

В минувшем сезоне игрок выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Бразилец забил 17 голов и сделал 9 результативных передач.

Одноклубник Родриго Андрей Лунин претендует на звание лучшего вратаря года.

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Родриго Гоес Реал Мадрид Золотой мяч
Иван Зинченко Источник: BBC
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