«Я заслужил». Игрок Реала расстроен из-за списка кандидатов на Золотой мяч

Форвард «Реала» Родриго считает, что после минувшего успешного сезона должен был оказаться в списке претендентов на Золотой мяч.

«Я расстроился, когда узнал, что меня нет в списке. Я считаю, что заслужил. Не хочу принижать достижения других игроков, но мне кажется, что я заслужил претендовать на Золотой мяч».

«В топ-30 я должен был быть», – считает Родриго.

В минувшем сезоне игрок выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Бразилец забил 17 голов и сделал 9 результативных передач.

Одноклубник Родриго Андрей Лунин претендует на звание лучшего вратаря года.