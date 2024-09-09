«Я заслужил». Игрок Реала расстроен из-за списка кандидатов на Золотой мяч
Родриго надеялся быть в списке претендентов
Форвард «Реала» Родриго считает, что после минувшего успешного сезона должен был оказаться в списке претендентов на Золотой мяч.
«Я расстроился, когда узнал, что меня нет в списке. Я считаю, что заслужил. Не хочу принижать достижения других игроков, но мне кажется, что я заслужил претендовать на Золотой мяч».
«В топ-30 я должен был быть», – считает Родриго.
В минувшем сезоне игрок выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Бразилец забил 17 голов и сделал 9 результативных передач.
Одноклубник Родриго Андрей Лунин претендует на звание лучшего вратаря года.
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