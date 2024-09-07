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Лига наций
07 сентября 2024, 21:59 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:10
1474
0

Украина – Албания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций

07 сентября 2024, 21:59 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:10
1474
0
Украина – Албания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

7 сентября в 21:45 сборная Украины сыграет матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании.

Матч пройдет в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также будут команды Чехии и Грузии.

Украина – Албания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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