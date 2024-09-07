Лига наций07 сентября 2024, 23:11 | Обновлено 07 сентября 2024, 23:29
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ВИДЕО. Подача с углового. Албания быстро сравняла счет в игре с Украиной
Ардиан Исмаили отличился забитым голом на 54-й минуте матча Лиги наций
07 сентября 2024, 23:11 | Обновлено 07 сентября 2024, 23:29
553
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7 сентября в 21:45 сборная Украины играет матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании.
Матч проходит в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская команда проводит первый матч после выступления на Евро-2024.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Украины и Албании
Албания сравняла счет (1:1). Ардиан Исмаили отличился забитым голом на 54-й минуте матча Лиги наций.
ГОЛ! 1:1. Ардиан Исмаили, 54 мин
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