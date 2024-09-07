Лига наций07 сентября 2024, 23:59 |
2253
17
Украина – Албания. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Вечером 7 сентября в Праге прошел матч 1-го тура Лиги наций
07 сентября 2024, 23:59 |
2253
17
7 сентября в 21:45 в Праге сборная Украины проиграла матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании (1:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Украина – Албания. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
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Чесно, дивитись на нього вже не можу
Бо всі проблеми українського футболу (анти-українські олігархи (партія регіонів + опзж), продажні футбольні журнашлюшки, шаблійство, дуті зірки, гниле УАФ, дикі вболівальники) все зараз вішають саме на Реброва.
З тим складом (Судаков, Забарний, Бражко, Маліновський, Мудрик, Яремчук, Довбик, Зінченко) діла не буде.
Це самозакохані зірки (мильні бульбашки), в яких мінімум справжньої мотивації та бажання пахати.
Вони ганяють понти на полі + тікають від відповідальності у важкі моменти гри.