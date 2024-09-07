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  4. Украина – Албания. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Лига наций
07 сентября 2024, 23:59 |
2253
17

Украина – Албания. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 7 сентября в Праге прошел матч 1-го тура Лиги наций

07 сентября 2024, 23:59 |
2253
17
Украина – Албания. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

7 сентября в 21:45 в Праге сборная Украины проиграла матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Украина – Албания. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания пресс-конференция смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 17
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DK1970
Яка прес конференція. Подай у відставку
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+12
Istm
Нехай іде у дупу зі своєю конференцією. Мусить сказати коротке речення: "я подав у відставку"". Будь-які інші балачки від нього недоречні.
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+11
Oxrannik.ua
В отставку сука едь обратно в аравию
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+10
Первый Среди Равных
Будь-ласка оголоси про відставку
Ответить
+7
odiniznashih
Зачем им поле, ворота? Можно ведь просто в "квадрате" мяч пинать. За первые 40 минут ни одного удара в сторону ворот.
Ответить
+7
Максим Оноприенко
Ребров мудак!!!! Гри немає зовсім!
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+6
andyck06
Скільки можна знущатися над пересічними вболівальниками?!
Ответить
+4
abc
У відставку, причом разом з Андрюшею.
Ответить
+3
u6464u
ПНХ
Ответить
+3
LexХХХ
Охххх... Що ні рожа - то Сірожа...
Чесно, дивитись на нього вже не можу
Ответить
+2
Andriy Kuluk
Може ти вже підеш нах..й ребров??!!!
Ответить
+1
TolsTIyELF
Самое главное что он даже не пытается изменить команду. Нужен лидер.
Ответить
+1
Толян
Серега, звони Ренату, пока не поздно!
Ответить
+1
bolela11111
Вічно молоді, перспеспктивні.. та безпорадні. Стабільно посередні..Дуже посередні, та це єдина стабільність що спостерігається роками не дивлячись на нові кредити довіри та загальну вартість, та де б вони не грали..
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0
Nick.Grabowski
Можливо, Реброву дійсно потрібно йти зі збірної України.
Бо всі проблеми українського футболу (анти-українські олігархи (партія регіонів + опзж), продажні футбольні журнашлюшки, шаблійство, дуті зірки, гниле УАФ, дикі вболівальники) все зараз вішають саме на Реброва.
З тим складом (Судаков, Забарний, Бражко, Маліновський, Мудрик, Яремчук, Довбик, Зінченко) діла не буде.
Це самозакохані зірки (мильні бульбашки), в яких мінімум справжньої мотивації та бажання пахати. 
Вони ганяють понти на полі + тікають від відповідальності у важкі моменти гри. 
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0
Первый Среди Равных
Як завжди хамить журналістам?
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0
Dnipro87
У нас свій Тен Хаг.  Хрін зна чого держать,  як результатів немає.
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0
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