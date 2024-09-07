7 сентября в 21:45 в Праге сборная Украины проиграла матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании (1:2).

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Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Украина – Албания. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE