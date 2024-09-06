Пегула вернется в топ-3 рейтинга WTA и станет первой ракеткой США

Американка Джессика Пегула (№6 WTA) вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв в 1/2 финала чешку Каролину Мухову – 1:6, 6:4, 6:2.

Эта победа позволит Пегуле вернуться в первую тройку мирового рейтинга по итогам турнира. Потенциальная победа в финале над Ариной Соболенко не позволит обойти ее в мировой классификации и стать №2.

Отметим, что предыдущий раз Пегула занимала место в топ-3 в конце августа прошлого года. Это ее лучший результат в карьере.

После US Open Джессика станет первой ракеткой США, отобрав этот статус у Коко Гофф.