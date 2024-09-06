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  4. Пегула вернется в топ-3 рейтинга WTA и станет первой ракеткой США
US Open
06 сентября 2024, 08:12 |
740
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Пегула вернется в топ-3 рейтинга WTA и станет первой ракеткой США

Триумфальный турнир для американки

06 сентября 2024, 08:12 |
740
0
Пегула вернется в топ-3 рейтинга WTA и станет первой ракеткой США
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американка Джессика Пегула (№6 WTA) вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв в 1/2 финала чешку Каролину Мухову – 1:6, 6:4, 6:2.

Эта победа позволит Пегуле вернуться в первую тройку мирового рейтинга по итогам турнира. Потенциальная победа в финале над Ариной Соболенко не позволит обойти ее в мировой классификации и стать №2.

Отметим, что предыдущий раз Пегула занимала место в топ-3 в конце августа прошлого года. Это ее лучший результат в карьере.

После US Open Джессика станет первой ракеткой США, отобрав этот статус у Коко Гофф.

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Джессика Пегула Каролина Мухова US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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