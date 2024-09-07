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Лига наций
07 сентября 2024, 23:02 | Обновлено 07 сентября 2024, 23:29
882
0

ВИДЕО. Конопля в начале второго тайма открыл счет в матче с Албанией

Украинец точно пробил под углом на 49-й минуте матча Лиги наций

07 сентября 2024, 23:02 | Обновлено 07 сентября 2024, 23:29
882
0
ВИДЕО. Конопля в начале второго тайма открыл счет в матче с Албанией
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября в 21:45 сборная Украины играет матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании.

Матч проходит в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда проводит первый матч после выступления на Евро-2024.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Украины и Албании

На 49-й минуте Ефим Конопля точным ударом открыл счет для сборной Украины.

ГОЛ! 1:0. Ефим Конопля, 49 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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