Лига наций07 сентября 2024, 23:02 | Обновлено 07 сентября 2024, 23:29
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ВИДЕО. Конопля в начале второго тайма открыл счет в матче с Албанией
Украинец точно пробил под углом на 49-й минуте матча Лиги наций
07 сентября 2024, 23:02 | Обновлено 07 сентября 2024, 23:29
882
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7 сентября в 21:45 сборная Украины играет матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании.
Матч проходит в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская команда проводит первый матч после выступления на Евро-2024.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Украины и Албании
На 49-й минуте Ефим Конопля точным ударом открыл счет для сборной Украины.
ГОЛ! 1:0. Ефим Конопля, 49 мин
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