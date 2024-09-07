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Лига наций
07 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 08 сентября 2024, 00:02
1526
5

Опять лучший. Назван Лев матча в поединке сборной Украины с Албанией

Признание получил Анатолий Трубин

07 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 08 сентября 2024, 00:02
1526
5
Опять лучший. Назван Лев матча в поединке сборной Украины с Албанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

7 сентября сборная Украины по футболу провела матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды была сборная Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Албанией Украина провела в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Украинская команда потерпела поражение со счетом 1:2.

Украинская команда провела первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Реброва не смогли выйти из группы.

После завершения матча украинские болельщики выбрали лучшего игрока поединка. Львом матча был признан вратарь сборной Украины Анатолий Трубин. Анатолий признается Львом матча уже третий поединок подряд. Ранее Трубин был Львом матча в матчах сборной на Евро-2024 со Словакией (2:1) и Бельгией (0:0).

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания Анатолий Трубин
Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 5
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an52
Якщо в команді регулярно кращим визнають воротаря, це лише говорить про те, яке дніще команда
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+3
odiniznashih
О чем вы? Какие львы?
Котята.
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+3
abc
Таки да. Три удари,два гола.Хоча Лунін ще гірше.
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0
adidas777
Довбоєбам з мегого абсолютно не соромно вибирати «лева матчу» після такої дикої ганьби!
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0
Saar
Так. Трубін був найкращим в цьому матчі в нашій команді!
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0
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