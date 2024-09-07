Опять лучший. Назван Лев матча в поединке сборной Украины с Албанией

7 сентября сборная Украины по футболу провела матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды была сборная Албании.

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Матч с Албанией Украина провела в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Украинская команда потерпела поражение со счетом 1:2.

Украинская команда провела первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Реброва не смогли выйти из группы.

После завершения матча украинские болельщики выбрали лучшего игрока поединка. Львом матча был признан вратарь сборной Украины Анатолий Трубин. Анатолий признается Львом матча уже третий поединок подряд. Ранее Трубин был Львом матча в матчах сборной на Евро-2024 со Словакией (2:1) и Бельгией (0:0).