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ATP
07 сентября 2024, 22:42 |
303
0

Первый трофей в 2024 году. Украинец выиграл парный титул на челленджере

Сачко и Кароль в финале турнира в Тульне обыграли дуэт Джевецки / Матушевски

07 сентября 2024, 22:42 |
303
0
Первый трофей в 2024 году. Украинец выиграл парный титул на челленджере
Instagram. Милош Кароль и Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко завоевал парный трофей на грунтовом челленджере в Тульне (Австрия).

В финале украинец вместе со своим напарником Милошем Каролем (Словакия) переиграл второй сеяный тандем из Польши Кароль Джевецки / Пьотр Матушевски в трех сетах за 1 час и 18 минут.

АТР челленджер Тульн. Пары. Грунт. Финал

Милош Кароль (Словакия) / Виталий Сачко (Украина) – Кароль Джевецки (Польша) / Пьотр Матушевски (Польша) – 6:4, 2:6, [11:9]

На супертай-брейке Сачко и Кароль отыграли два чемпионшип-поинта со счета 7:9, выиграв 4 очка подряд.

Из одиночного разряда на этих кортах Сачко вылетел уже во 2-м раунде.

Виталий взял шестой парный трофей на турнирах серии челленджер и первый в этом году.

13–14 сентября Сачко сыграет вместе со сборной Украины против команды Израиля в матче Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.

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ATP Тульн Виталий Сачко трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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