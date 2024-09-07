Первый трофей в 2024 году. Украинец выиграл парный титул на челленджере

Украинский теннисист Виталий Сачко завоевал парный трофей на грунтовом челленджере в Тульне (Австрия).

В финале украинец вместе со своим напарником Милошем Каролем (Словакия) переиграл второй сеяный тандем из Польши Кароль Джевецки / Пьотр Матушевски в трех сетах за 1 час и 18 минут.

АТР челленджер Тульн. Пары. Грунт. Финал

Милош Кароль (Словакия) / Виталий Сачко (Украина) – Кароль Джевецки (Польша) / Пьотр Матушевски (Польша) – 6:4, 2:6, [11:9]

На супертай-брейке Сачко и Кароль отыграли два чемпионшип-поинта со счета 7:9, выиграв 4 очка подряд.

Из одиночного разряда на этих кортах Сачко вылетел уже во 2-м раунде.

Виталий взял шестой парный трофей на турнирах серии челленджер и первый в этом году.

13–14 сентября Сачко сыграет вместе со сборной Украины против команды Израиля в матче Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.