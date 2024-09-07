Первый трофей в 2024 году. Украинец выиграл парный титул на челленджере
Сачко и Кароль в финале турнира в Тульне обыграли дуэт Джевецки / Матушевски
Украинский теннисист Виталий Сачко завоевал парный трофей на грунтовом челленджере в Тульне (Австрия).
В финале украинец вместе со своим напарником Милошем Каролем (Словакия) переиграл второй сеяный тандем из Польши Кароль Джевецки / Пьотр Матушевски в трех сетах за 1 час и 18 минут.
АТР челленджер Тульн. Пары. Грунт. Финал
Милош Кароль (Словакия) / Виталий Сачко (Украина) – Кароль Джевецки (Польша) / Пьотр Матушевски (Польша) – 6:4, 2:6, [11:9]
На супертай-брейке Сачко и Кароль отыграли два чемпионшип-поинта со счета 7:9, выиграв 4 очка подряд.
Из одиночного разряда на этих кортах Сачко вылетел уже во 2-м раунде.
Виталий взял шестой парный трофей на турнирах серии челленджер и первый в этом году.
13–14 сентября Сачко сыграет вместе со сборной Украины против команды Израиля в матче Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.
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