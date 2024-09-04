ATP04 сентября 2024, 16:47 |
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Сачко завершил борьбу на челленджере в Австрии
Украинский теннисист проиграл Эндрю Полсону из Чехии
04 сентября 2024, 16:47 |
39
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Украинский теннисист Виталий Сачко (№394 ATP) завершил выступления на грунтовом челленджере в Тульне (Австрия).
В матче второго раунда украинец, который преодолел квалификацию, в двух сетах проиграл Эндрю Полсону из Чехии (№378 ATP).
Тульн. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Эндрю Полсон (Чехия) – 1:6, 5:7
Учитывая матчи квалификации на этом турнире, Сачко впервые в этом году выиграл 3 поединка подряд. Виталий пропустил несколько месяцев в начале сезона из-за травмы.
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