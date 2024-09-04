Сачко завершил борьбу на челленджере в Австрии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№394 ATP) завершил выступления на грунтовом челленджере в Тульне (Австрия).

В матче второго раунда украинец, который преодолел квалификацию, в двух сетах проиграл Эндрю Полсону из Чехии (№378 ATP).

Тульн. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Эндрю Полсон (Чехия) – 1:6, 5:7

Учитывая матчи квалификации на этом турнире, Сачко впервые в этом году выиграл 3 поединка подряд. Виталий пропустил несколько месяцев в начале сезона из-за травмы.