Назван состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Израиля
Встреча состоится на нейтральной территории
Сборная Украины по теннису сыграет матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Израиля на Кипре, в Ларнаке.
Хозяевами противостояния выступают наши соперники, которым не разрешили проводить матч дома из-за боевых действий. Поэтому они выбрали Кипр, дата проведения встречи – 13-14 сентября.
Украину будут представлять: Виталий Сачко, Александр Овчаренко, Алексей Крутых, Владислав Орлов, Илья Белобородько. Капитан – Орест Терещук.
Матчевая встреча состоится без зрителей из-за мер безопасности. Начало – в 15:00 в пятницу и в 17:00 в субботу по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эмма Наварро переиграла Коко Гофф в трех сетах за 2 часа и 15 минут
Тайсон рассматривает бой с Джозефом Паркером