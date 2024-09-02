Назван состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Израиля

Сборная Украины по теннису сыграет матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Израиля на Кипре, в Ларнаке.

Хозяевами противостояния выступают наши соперники, которым не разрешили проводить матч дома из-за боевых действий. Поэтому они выбрали Кипр, дата проведения встречи – 13-14 сентября.

Украину будут представлять: Виталий Сачко, Александр Овчаренко, Алексей Крутых, Владислав Орлов, Илья Белобородько. Капитан – Орест Терещук.

Матчевая встреча состоится без зрителей из-за мер безопасности. Начало – в 15:00 в пятницу и в 17:00 в субботу по киевскому времени.