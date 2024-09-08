Дубль и автогол. Греция разгромила Финляндию на старте Лиги наций

Вечером 7 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций.

Сборная Греции на своем поле разгромила команду Финляндии со счетом 3:0.



У победителей дубль оформил Фотис Иоаннидис. Автогол в пассив записал Беньямин Каллман.

Лига наций B. 1-й тур

7 сентября. Пирей (Греция)

Греция – Финляндия – 3:0

Голы: Фотис Иоаннидис, 23, 76, Беньямин Каллман, 37 (автогол)

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