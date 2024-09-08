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Лига наций УЕФА. Лига B
Греция
07.09.2024 21:45 – FT 3 : 0
Финляндия
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Лига наций
08 сентября 2024, 00:10 | Обновлено 08 сентября 2024, 00:17
35
0

Дубль и автогол. Греция разгромила Финляндию на старте Лиги наций

Два гола забил Фотис Иоаннидис, автогол в пассив записал Беньямин Каллман

08 сентября 2024, 00:10 | Обновлено 08 сентября 2024, 00:17
35
0
Дубль и автогол. Греция разгромила Финляндию на старте Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций.

Сборная Греции на своем поле разгромила команду Финляндии со счетом 3:0.

У победителей дубль оформил Фотис Иоаннидис. Автогол в пассив записал Беньямин Каллман.

Лига наций B. 1-й тур

7 сентября. Пирей (Греция)

Греция – Финляндия – 3:0

Голы: Фотис Иоаннидис, 23, 76, Беньямин Каллман, 37 (автогол)

Турнирная таблица

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Лига наций сборная Греции по футболу сборная Финляндии по футболу Фотис Иоаннидис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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