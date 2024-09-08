Лига наций08 сентября 2024, 00:10 | Обновлено 08 сентября 2024, 00:17
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Дубль и автогол. Греция разгромила Финляндию на старте Лиги наций
Два гола забил Фотис Иоаннидис, автогол в пассив записал Беньямин Каллман
08 сентября 2024, 00:10 | Обновлено 08 сентября 2024, 00:17
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Вечером 7 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций.
Сборная Греции на своем поле разгромила команду Финляндии со счетом 3:0.
У победителей дубль оформил Фотис Иоаннидис. Автогол в пассив записал Беньямин Каллман.
Лига наций B. 1-й тур
7 сентября. Пирей (Греция)
Греция – Финляндия – 3:0
Голы: Фотис Иоаннидис, 23, 76, Беньямин Каллман, 37 (автогол)
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