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08 сентября 2024, 05:41 | Обновлено 08 сентября 2024, 06:10
72
0

Греция – Финляндия – 3:0. Эллины разгромили филинов. Видео голов и обзор

Греческачя команда возглавила турнирную таблицу

08 сентября 2024, 05:41 | Обновлено 08 сентября 2024, 06:10
72
0
Греция – Финляндия – 3:0. Эллины разгромили филинов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Во второй группе дивизиона В лиги наций Греция принимала Финляндию. Хозяева уверенно одержали победу со счетом 3:0 благодаря дублю Иоаннидиса и автоголу Каллмана.

Лига наций. Дивизион В. 2 группа

Греция – Финляндия – 3:0

Голы: Иоанниис, 23, 76, Каллман, 37, аг

Греция: Влаходимос, Цимикас, Кульеракис, Мавропанос, Рота, Бухалакис (Зафейрис, 65), Манталос (Сиопис, 65), Пелкас, Бакасетас (Павлидис, 77), Хацийованнис (Константелис, 46), Иоаннидис (Ваянидис, 77).

Финляндия: Градецки, Гальвес, Иванов, Хосконен, Штоль, Шуллер (Нисилия, 45), Пелтола, Антман (Кескинен, 62), Камара (Валта, 82), Луд (Йенсен, 62) ), Чельман (Похянпало, 62).

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Фотис Иоаннидис (Греция).
37’
ГОЛ ! Автогол забил Бенджамин Келлман (Финляндия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Фотис Иоаннидис (Греция).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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