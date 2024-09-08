Греция – Финляндия – 3:0. Эллины разгромили филинов. Видео голов и обзор

Во второй группе дивизиона В лиги наций Греция принимала Финляндию. Хозяева уверенно одержали победу со счетом 3:0 благодаря дублю Иоаннидиса и автоголу Каллмана.

Лига наций. Дивизион В. 2 группа

Греция – Финляндия – 3:0

Голы: Иоанниис, 23, 76, Каллман, 37, аг

Греция: Влаходимос, Цимикас, Кульеракис, Мавропанос, Рота, Бухалакис (Зафейрис, 65), Манталос (Сиопис, 65), Пелкас, Бакасетас (Павлидис, 77), Хацийованнис (Константелис, 46), Иоаннидис (Ваянидис, 77).

Финляндия: Градецки, Гальвес, Иванов, Хосконен, Штоль, Шуллер (Нисилия, 45), Пелтола, Антман (Кескинен, 62), Камара (Валта, 82), Луд (Йенсен, 62) ), Чельман (Похянпало, 62).