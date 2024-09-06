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  4. Бергвейн объяснил свой переход в Саудовскую Аравию
Саудовская Аравия
06 сентября 2024, 21:55 |
198
0

Бергвейн объяснил свой переход в Саудовскую Аравию

Дело не только в деньгах

06 сентября 2024, 21:55 |
198
0
Бергвейн объяснил свой переход в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Бергвейн

Нидерландский нападающий «Аль-Иттихада» Стивен Бергвейн рассказал, почему решил продолжить карьеру в Саудовой Аравии:

«Конечно, я улучшу свою финансовую ситуацию, не буду врать. Но со спортивной точки зрения это тоже интересно. Я буду играть с Бенземой, Канте, Фабиньо, Диаби, Перейрой.Я очень рад стать их товарищем по команде».

Нидерландский вингер перешел в Саудовскую Аравию из «Аякса» летом 2024 года за 21 миллион евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего нападающего в 18 миллионов евро.

Из-за того, что он выбрал саудитов, главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман отстранил игрока от национальной сборной.

В сезоне 2023/24 Бергвейн провел за «Аякс» в Эредивизе 24 матча, в которых забил 12 голов и отдал 4 голевых передачи.

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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