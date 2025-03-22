Экс-игрок сборной Украины: «Ребров отказался от качественных исполнителей»

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Беженар рассказал, каких игроков должен был вызвать Сергей Ребров на двухматчевое противостояние с Бельгией.

«Ребров отказался от качественных исполнителей. Но это его выбор, и он за него ответственен. По моему мнению, в ситуации, когда сборная потеряла Мудрика, нам на фланге полезен был бы Зубков.

Также не понимаю, почему нет в команде Бражко. Он очень сильный игрок, который не только эффективно действует на своей позиции в полузащите, но и много работает на оборону и атаку», – сказал Беженар.

В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.