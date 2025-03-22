Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Ребров отказался от качественных исполнителей»
Лига наций
22 марта 2025, 23:11 |
452
1

Экс-игрок сборной Украины: «Ребров отказался от качественных исполнителей»

Сергей Беженар объяснил, каких игроков стоило вызвать тренеру в сборную

22 марта 2025, 23:11 |
452
1
Экс-игрок сборной Украины: «Ребров отказался от качественных исполнителей»
ФК Динамо. Сергей Беженар

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Беженар рассказал, каких игроков должен был вызвать Сергей Ребров на двухматчевое противостояние с Бельгией.

«Ребров отказался от качественных исполнителей. Но это его выбор, и он за него ответственен. По моему мнению, в ситуации, когда сборная потеряла Мудрика, нам на фланге полезен был бы Зубков.

Также не понимаю, почему нет в команде Бражко. Он очень сильный игрок, который не только эффективно действует на своей позиции в полузащите, но и много работает на оборону и атаку», – сказал Беженар.

В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.

По теме:
Экс-хавбек сборной Украины: «Нашим ребятам придется больше терпеть»
РОНАЛДУ – журналистам: «Смотрите на меня, а в не в компьютер»
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Сергей Беженар Александр Зубков Владимир Бражко Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина
Дмитрий Олейник Источник: Expres Online
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
Бокс | 22 марта 2025, 03:31 3
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег

Украинец потратил 1 375 000 долларов

Ребров отреагировал на дебют игрока АПЛ за сборную Украины
Футбол | 22 марта 2025, 22:35 0
Ребров отреагировал на дебют игрока АПЛ за сборную Украины
Ребров отреагировал на дебют игрока АПЛ за сборную Украины

Тренер сборной Украины – о дебюте Егора Ярмолюка

Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Футбол | 22.03.2025, 10:17
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, никаких проблем завтра не будет»
Футбол | 22.03.2025, 19:38
Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, никаких проблем завтра не будет»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, никаких проблем завтра не будет»
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
Футбол | 22.03.2025, 08:26
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Зубков непотріб, а Бражко ще своє в збірній зіграє. 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
22.03.2025, 07:48 6
Футбол
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 10
Футбол
Екатерина УСИК: «Я его бросила, это приносило страдания, вел себя ужасно»
Екатерина УСИК: «Я его бросила, это приносило страдания, вел себя ужасно»
21.03.2025, 00:45 2
Бокс
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 6
Футбол
Цена 0.2 сек. Пройсс и Жанмонно выдали яркий спектакль, Городна – в топ-15
Цена 0.2 сек. Пройсс и Жанмонно выдали яркий спектакль, Городна – в топ-15
21.03.2025, 18:45 7
Биатлон
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
21.03.2025, 02:29 5
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
21.03.2025, 07:57 2
Футбол
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
20.03.2025, 23:39 263
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем