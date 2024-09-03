Бергвейн потеряет место в сборной Нидерландов после перехода в Аль-Иттихад

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что переход в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии ставит крест на карьере Стивена Бергвейна в составе национальной команде:

«Бергвейн отправляется в Саудовскую Аравию в возрасте 26 лет. Очевидно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его глава со сборной Нидерландов закрыта. Он, вероятно, знает, что я бы это сказал», – цитирует Кумана Фабрицио Романо.

На счету Бергвейна 8 голов в 35 матчах за сборную Нидерландов. «Аякс» получил за вингера 21 миллион евро.