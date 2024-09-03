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  4. Бергвейн потеряет место в сборной Нидерландов после перехода в Аль-Иттихад
Лига наций
03 сентября 2024, 16:06 |
245
0

Бергвейн потеряет место в сборной Нидерландов после перехода в Аль-Иттихад

Об этом сообщил главный тренер сборной Рональд Куман

03 сентября 2024, 16:06 |
245
0
Бергвейн потеряет место в сборной Нидерландов после перехода в Аль-Иттихад
УЕФА. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что переход в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии ставит крест на карьере Стивена Бергвейна в составе национальной команде:

«Бергвейн отправляется в Саудовскую Аравию в возрасте 26 лет. Очевидно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его глава со сборной Нидерландов закрыта. Он, вероятно, знает, что я бы это сказал», – цитирует Кумана Фабрицио Романо.

На счету Бергвейна 8 голов в 35 матчах за сборную Нидерландов. «Аякс» получил за вингера 21 миллион евро.

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Стивен Бергвейн Рональд Куман сборная Нидерландов по футболу Аль-Иттихад Джидда Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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